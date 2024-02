Signo 11/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (11/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Planeje-se com leveza, ariano. Embora esteja bastante acelerado, evite cobrar demais dos outros.

Touro (21/04 - 20/05)

Pondere mais as opiniões alheias, taurino. Ouça pessoas mais velhas e experientes para enriquecer sua perspectiva.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não tema mudar planos e revisar o que parecia estabelecido, geminiano. Em caso de dúvida, consulte alguém em quem confie.

Câncer (21/06 - 22/07)

Desenvolva habilidades de comunicação e mediação, canceriano. O momento pede compreensão nas relações interpessoais.

Leão (23/07 - 22/08)

Organize sua rotina para otimizar a produtividade, leonino. Cuidado para não impor expectativas excessivas a si mesmo e aos outros.

Virgem (23/08 - 22/09)

Explore sua criatividade e ouse um pouco, virginiano. A atmosfera sugere mais espontaneidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo em meio a afazeres, esteja mais próximo da família, libriano. Saiba acolher os mais íntimos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Observe atentamente o ambiente ao seu redor, escorpiano. Escolha as palavras certas no momento adequado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Otimize seu tempo e defina prioridades, sagitariano. Evite dedicar demasiada atenção ao que não vale a pena.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide do seu corpo e aja com calma, capricorniano. Seu carisma está em alta, mas é importante moderar suas ações.

Aquário (21/01 - 19/02)

Priorize seu bem-estar de maneira abrangente, aquariano. Garanta um sono tranquilo para manter a mente serena.

Peixes (20/02 - 20/03)

O astral promete encontros e conversas produtivas, pisciano. Esteja atento a contatos e possibilidades de parcerias.