Signo 10/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (10/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 19/04)

Apesar das mudanças, inconvenientes e surpresas inesperadas, as coisas estão progredindo da melhor maneira possível, mesmo que os solavancos indiquem o contrário. Siga em frente.

Touro (20/04 - 20/05)

Talvez você nunca tenha imaginado estar na situação atual, e isso pode fazer você resistir a aceitar que ela pode ser benéfica. Em vez de recuar, dobre a aposta e aproveite a oportunidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não há necessidade de tomar decisões definitivas imediatamente. Observe os eventos e faça cálculos cuidadosos antes de agir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os conflitos entre pessoas são inevitáveis, mesmo quando compartilham objetivos comuns. Cada indivíduo busca valorização e respeito, o que pode causar desentendimentos.

Leão (23/07 - 22/08)

Movimentos ordenados facilitarão o caminho, mas esteja preparado para improvisar quando os planos falharem. A criatividade deve ser sempre preservada.

Virgem (23/08 - 22/09)

Projete sua mente para o futuro, mesmo que suas ideias não sejam imediatamente práticas. Esse exercício trará leveza e alegria ao seu dia.

Libra (23/09 - 22/10)

É melhor enfrentar a contrariedade das pessoas que esperavam que você não mudasse de ideia do que se envolver em situações em que você não acredita mais. Seja verdadeiro consigo mesmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Relacionamentos verdadeiros se constroem depois de superar o encantamento inicial, quando as pessoas começam a perceber as nuances das personalidades umas das outras.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mantenha perto as pessoas que são úteis aos seus propósitos. Aquelas que só servem aos próprios interesses consomem recursos e não agregam nada ao seu caminho. Mantenha distância.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Pode ser necessário mudar seus planos eventualmente, mas por enquanto, continue com o que faz você se sentir confortável e seguro. Mantenha o curso.

Aquário (20/01 - 18/02)

Repetir o que deu certo no passado não garante os mesmos resultados agora. Algumas coisas precisam ser revistas, e a vida tem uma maneira única de fazer você perceber isso. Esteja atento.

Peixes (19/02 - 20/03)

Apesar dos contratempos, tudo continua fluindo da melhor maneira possível, mesmo que não seja conforme planejado. Confie nos mistérios da vida e siga em frente.