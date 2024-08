Signo 09/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (09/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

Você estará mais emotivo do que o habitual, e seus sentimentos poderão variar conforme os ambientes em que você se encontrar.

Touro (21/4 a 20/5)

É importante reduzir o excesso de tarefas e responsabilidades para ouvir atentamente o que está acontecendo dentro de você.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Ao buscar a validação de outras pessoas para tomar suas decisões, você pode acabar perdendo sua valiosa e genuína curiosidade.

Câncer (21/6 a 22/7)

Seu comprometimento será desafiado, e você precisará escolher entre enfrentar o momento com medo ou com coragem.

Leão (23/7 a 22/8)

Preste atenção em como você expressa seus sentimentos e opiniões ao longo do dia. Em caso de dúvida, é melhor optar pelo silêncio.

Virgem (23/8 a 22/9)

Emoções antigas poderão surgir, e o melhor a fazer é permitir que fluam livremente para que possam trazer novos aprendizados.

Libra (23/9 a 22/10)

Seu comprometimento com seus objetivos pode causar estranhamento em algumas pessoas. Não se deixe abalar e lembre-se de que você é a pessoa mais importante.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você encontrará força para seus planos pessoais nas parcerias mais íntimas e confiáveis. Lembre-se de que, mesmo quando se sentir prostrado, você não está sozinho.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Ao tratar suas emoções com pragmatismo, você simplificará um processo inevitável que poderia ser confuso e desgastante.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Uma sensação de inquietação poderá surgir, e é crucial que você redobre a atenção para evitar conflitos desnecessários.

Aquário (21/1 a 19/2)

Seu passado contém experiências valiosas que serão úteis agora. Olhe para trás com carinho e atenção.

Peixes (20/2 a 20/3)

Você terá a oportunidade de cuidar de relacionamentos pessoais e fazer novos acordos mais agradáveis para todos os envolvid