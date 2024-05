Signo 09/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta-feira (09/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Busque a companhia de amigos verdadeiros, ariano. Este é o momento de se cercar de pessoas acolhedoras que compartilhem seus planos e sonhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Encare o futuro com serenidade, taurino. Planeje-se, mas evite impor suas verdades de forma autoritária.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Volte seu olhar para o futuro, geminiano. Aprenda com aqueles que estão ao seu lado, ouvindo os conselhos daqueles que têm mais experiência.

Câncer (21/06 - 22/07)

Esteja atento aos seus apegos, canceriano. Cerque-se das pessoas mais íntimas e deixe para trás quem não valoriza sua companhia.

Leão (23/07 - 22/08)

Seus relacionamentos estão em destaque, leonino. Procure estabelecer boas conversas e colaborar em parceria.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite seu tempo livre para cuidar de si mesmo, virginiano. Mantenha a calma e preste atenção aos detalhes do seu cotidiano.

Libra (23/09 - 22/10)

Desfrute dos pequenos prazeres do dia, libriano. Seja espontâneo e não deixe de paquerar um pouco.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dedique-se mais à sua casa, família e pessoas próximas, escorpiano. Este é um momento de introspecção e reflexão.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja mais atento ao seu entorno, sagitariano. Interaja mais e evite se dispersar demais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o descanso para se divertir, mas com moderação, capricorniano. Administre seus recursos de forma consciente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide de si mesmo, tanto física quanto emocionalmente, aquariano. Este é o momento de prestar atenção às suas necessidades pessoais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Priorize o descanso e coloque o sono em dia, pisciano. Aproveite o feriado para cuidar melhor da sua saúde e bem-estar.