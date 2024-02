Signo 09/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (09/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Concentre-se no que é essencial para poder expandir horizontes, ariano. Seja econômico e prático.

Touro (21/04 - 20/05)

Use a intuição a seu favor, taurino. É fundamental que você encontre a maneira certa de agir com sensibilidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide do seu bem-estar de forma ampla, geminiano. É importante não descuidar da saúde, especialmente psíquica.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite o astral favorável aos encontros e amizades para interagir com diferentes pessoas, canceriano. Só cuidado para não se expor demais.

Leão (23/07 - 22/08)

Exerça a liderança de forma sensível, leonino. É hora de você mostrar a que veio, mas de maneira gentil.

Virgem (23/08 - 22/09)

Invista nos programas culturais, virginiano. É preciso nutrir a mente e a alma para eleger prioridades.

Libra (23/09 - 22/10)

Percebe nas entrelinhas em quem você pode confiar, libriano. É importante dar espaço para as pessoas certas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque boas companhias, escorpiano. É hora de você ter ao lado quem valoriza você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide da sua saúde e bem-estar, sagitariano. É hora de investir em hábitos que possam dar mais energia para você.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja criativo e manifeste os seus talentos, capricorniano. Aliás, aproveite o momento para paquerar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuida da sua casa e da sua intimidade, aquariano. Esteja mais próximo das pessoas mais abertas aos seus temas pessoais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Procure nutrir a mente de novos conhecimentos, pisciano. Aliás, o céu favorece as conversas produtivas.