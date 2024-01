Signo 09/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça-feira (09/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Agora é o momento para os arianos tanto escutarem quanto se expressarem. Cultive a paciëncia para desfrutar de boa companhia.

Touro (21/04 - 20/05)

Para os taurinos, é um período para colaboração, mesmo nas menores tarefas cotidianas. Além disso, valorize os pequenos prazeres da vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos, permitam que todos compartilhem suas ideias. É um tempo para o diálogo e para estar receptivo às opiniões alheias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos, foquem em seu lar e questões familiares. O momento é propício para suavizar quaisquer desafios domésticos.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos, estimulem conversas. Aproveitem esta fase para trocar pensamentos e aprender de forma prática.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginianos, é hora de se organizar. O dia exige uma boa gestão da vida cotidiana e dos recursos disponíveis.

Libra (23/09 - 22/10)

Librianos, usem sua energia abundante para agir e atrair pessoas certas para seus projetos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpianos, dêem atenção ao sono e aos sonhos. O momento é de se conectar com desejos mais íntimos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitarianos, estejam abertos a diferentes experiências sociais e grupais. Avaliem a qualidade das amizades que possuem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricornianos, liderem naturalmente. É um período para ser mais assertivo nas ações.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquarianos, cresçam através de suas experiências. Manter a mente aberta é essencial para o progresso.

Peixes (20/02 - 20/03)

Piscianos, com sua profunda introspecção, saibam escolher o momento certo para novos começos e alcançar maiores alturas.