Signo 08/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (08/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Explore a profundidade do céu ao seu redor, ariano. Estabeleça alianças com pessoas em quem você pode confiar.

Touro (21/04 - 20/05)

Investigue o diálogo e fortaleça laços com pessoas queridas, taurino. A habilidade diplomática será valiosa.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Organize sua agenda e dedique o dia a realizações, geminiano. Cuide de si mesmo e direcione sua energia de maneira consciente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Esteja atento à sua sensibilidade e intuição, canceriano. Aproveite o poder persuasivo para conquistar espaço nas suas aspirações.

Leão (23/07 - 22/08)

Dê atenção à família e à sua vida íntima, leonino. Tenha clareza sobre suas intenções e prioridades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Suas ideias fluem, virginiano. Abra o diálogo, exponha seus pontos de vista, mas evite excessos.

Libra (23/09 - 22/10)

Foque seus esforços, libriano. O momento exige investir seu tempo de maneira mais inteligente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sintonize-se com sua sensibilidade e ideias, escorpiano. Observe o entorno para decisões mais acertadas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide da sua energia e evite desgastes, sagitariano. Priorize a espiritualidade para o equilíbrio.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cultive boas amizades e parcerias, capricorniano. Cerque-se de pessoas construtivas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Planeje-se e utilize seu carisma de forma consciente, aquariano. Assuma a liderança com sabedoria.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja receptivo a opiniões alheias e siga em frente, pisciano. O momento favorece crescimento e aprendizado.