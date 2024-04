Signo 07/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (07/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Desfrute dos pequenos prazeres, ariano. Este momento favorece a companhia de bons amigos e cuidar de sua intimidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja aberto para conversas significativas e diálogos construtivos, taurino. O final de semana promete boas interações sociais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Confie em sua intuição para identificar o que é realmente importante, geminiano. Cuide melhor do que é seu e dê prioridade ao essencial.

Câncer (21/06 - 22/07)

Esteja ciente de suas emoções, canceriano. Aproveite este período para cuidar mais de si mesmo e de suas necessidades emocionais.

Leão (23/07 - 22/08)

Reserve um tempo para descansar adequadamente, leonino. Este momento é propício para a introspecção e a conexão com sua espiritualidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busque a companhia de amigos verdadeiros, virginiano. Embora esteja sociável, priorize a qualidade sobre a quantidade de suas relações.

Libra (23/09 - 22/10)

Faça um planejamento cuidadoso, libriano. Mantenha por perto pessoas que o ajudem a planejar seu futuro de maneira eficaz.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja aberto para aprender e se aventurar em novas experiências, escorpiano. O momento pede compreensão e flexibilidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Permita-se transformar, sagitariano. Evite o apego e mantenha por perto aqueles que o apoiam em sua jornada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Valorize as parcerias sinceras e empáticas, capricorniano. Invista em relacionamentos baseados na verdade e na compreensão mútua.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja atento às questões práticas do dia a dia, aquariano. Cuide de sua qualidade de vida e esteja consciente de suas necessidades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite seu período de criatividade e charme, pisciano. Busque clareza sobre seus sentimentos e intenções ao lidar com paqueras e relacionamentos.