Signo 06/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (06/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

A energia que você está sentindo pode fazer o lugar onde você se encontra parecer pequeno. Busque conforto e prazer movendo-se com coragem e confiança, mesmo em meio aos rumos incertos que levarão à sua felicidade.

Touro (21/4 a 20/5)

Transformações importantes estão à vista, e até mesmo o que parece mais estável precisará ser renovado. Encare a mudança com leveza e entusiasmo, pois é fora da zona de conforto que a mágica acontece.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Seu humor poderá oscilar ao longo do dia, trazendo questionamentos e o desejo de explorar novas formas de expressar a complexidade de seus sentimentos. Confie no que não é totalmente racional e proteja sua intimidade.

Câncer (21/6 a 22/7)

Mesmo que você se sinta confortável internamente, é benéfico e saudável explorar o mundo externo para movimentar sentimentos que podem estar estagnados. Abra novos caminhos e permita-se a expansão emocional.

Leão (23/7 a 22/8)

Você se sentirá mais seguro e seu brilho natural poderá atrair novas companhias. Apenas cuide para não entrar em disputas desnecessárias; há espaço suficiente para todos no palco.

Virgem (23/8 a 22/9)

Embora você queira organizar mente e corpo, a vida pedirá que você relaxe mais e se comprometa menos. Seja gentil consigo mesmo e permita-se desfrutar das belezas do dia sem tanta rigidez.

Libra (23/9 a 22/10)

Sua confiança permitirá que você experimente diferentes caminhos com leveza e entusiasmo. Explore a vida e descubra os sabores que realmente lhe agradam, permitindo-se a liberdade de experimentar.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os caminhos emocionais que você percorrerá podem provocar ansiedade, mas também serão a fonte de coragem e transformação. Viva o que for necessário para renascer; lembre-se, após o inverno sempre vem o verão.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O momento será de alegria e prazer, com seu coração nutrido e em paz. Reconheça que a felicidade é ampliada pelo compartilhamento com amigos e valorize as boas energias ao seu redor.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua mente estará ativa e você terá a oportunidade de aprimorar planos que exigem tempo e dedicação. Invista sua energia nas metas que são importantes para você e valide seus próprios desejos.

Aquário (21/1 a 19/2)

Os encontros que você terá podem ser desafiadores se optar pelo silêncio em vez do diálogo. Busque equilibrar suas necessidades com as dos outros e lembre-se de que escutar é essencial para uma boa comunicação.

Peixes (20/2 a 20/3)

O contato com seu mundo íntimo e a exploração de espaços familiares irão despertar sua criatividade e intuição. Aproveite esse mergulho para aguçar uma energia produtiva e confiante, revisitando suas memórias.