Signo 06/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (06/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Seja honesto, mas escolha cuidadosamente suas palavras, ariano. É fundamental estabelecer limites e expectativas com clareza.

Touro (21/04 - 20/05)

Colabore eficientemente em equipe, taurino. Valorize os contatos e as relações com parceiros de negócios e colegas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Faça uso da sua criatividade, geminiano. Este é o momento propício para aplicar de maneira eficaz o seu poder de persuasão.

Câncer (21/06 - 22/07)

Olhe para dentro de si, canceriano. O céu sugere mais contato com seu bem-estar emocional.

Leão (23/07 - 22/08)

Exponha suas ideias, leonino. As influências astrais auxiliam na organização dos pensamentos e na expressão dos sentimentos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Tenha um senso de prioridade, virginiano. Lembre-se de que é impossível fazer tudo ao mesmo tempo.

Libra (23/09 - 22/10)

Capriche no visual para aumentar a confiança, libriano. O astral favorece trocas positivas com as pessoas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É hora de se voltar para dentro de si, escorpiano. Procure descansar bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Pense no futuro, mas não negligencie o presente, sagitariano. É crucial fazer escolhas cuidadosas nas amizades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Exerça sua liderança de forma harmoniosa, capricorniano. Este é o momento de ousar, respeitando as necessidades das pessoas ao seu redor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Explore novos ambientes e promova trocas intelectuais, aquariano. O céu sugere mais paciência para ouvir as pessoas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Seu sexto sentido está afiado, pisciano. Lembre-se de estar mais atento ao seu entorno.