Signo 05/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (05/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/3 a 20/4)

Grandes ideias poderão surgir de onde você menos espera. O mais importante será cultivar a confiança e o otimismo em sua própria experiência e capacidade. Valorize as percepções e análises que fazem sentido para você.

Touro (21/4 a 20/5)

Os encontros afetivos estarão em alta, manifestando-se com carinho e bons acordos. Aproveite atividades em boa companhia, que não precisam ser românticas, mas certamente serão sociáveis. Esteja aberto para interações.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Compartilhar seus anseios e emoções ocultas pode ser a melhor forma de transformá-los e iluminar as áreas mais obscuras da sua consciência. Trabalhe para ressignificar antigos tabus e trazer clareza.

Câncer (21/6 a 22/7)

Este é um bom momento para criar novos hábitos e quebrar a rotina. Traga oportunidades para expandir seus horizontes e conhecimentos através de pequenas mudanças. Colha os frutos da transformação.

Leão (23/7 a 22/8)

Boas notícias estão a caminho e você se encantará com os novos rumos que sua vida tomará. Ideias, sonhos e decisões fluirão livremente, permitindo que você desfrute de uma verdadeira confiança. Aproveite o momento.

Virgem (23/8 a 22/9)

Sua intuição estará afiada e você poderá perceber bloqueios em seus caminhos. Receba esses sentimentos como um alerta da alma e mantenha a calma. Use o tempo de espera para aprender lições valiosas.

Libra (23/9 a 22/10)

Você buscará movimento e desejará seguir os desejos do seu coração, mas poderá enfrentar restrições materiais. Invista no que pode ser realizado com apenas a sua vontade e esforço.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Exercite a calma e lembre-se de que grandes construções não acontecem da noite para o dia. Mesmo que a pressa seja grande, seja prudente e cauteloso. Atenção aos seus passos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você viverá momentos divertidos ao explorar novas formas de nutrir sua autoestima e se expressar criativamente. Reconheça que isso ajudará a criar maneiras mais autênticas de viver o presente.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A necessidade de se proteger em sua intimidade se intensificará. Reduza a velocidade e respeite seu próprio ritmo. Faça isso com leveza e consciência, acolhendo a si mesmo.

Aquário (21/1 a 19/2)

Este momento pede renovações para beneficiar sua saúde integral, aliviando tensões e pensamentos que comprometem sua força. Atualize antigas ideias e busque viver com serenidade.

Peixes (20/2 a 20/3)

Grandes ideias poderão surgir de onde você menos espera. O essencial é nutrir a confiança e o otimismo em sua própria experiência e capacidade. Valorize as percepções e análises que fazem sentido para você.