Signo 05/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (05/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Exerça iniciativa, mas lidere com equilíbrio, arianos. Direcione com delicadeza, sabendo conduzir as situações com destreza.

Touro (21/04 - 20/05)

Acredite nas boas ideias, mas faça escolhas conscientes, taurinos. Cresça com consistência e determinação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize o essencial e deixe o restante para trás, geminianos. Concentre-se para orientar suas decisões de forma mais assertiva.

Câncer (21/06 - 22/07)

Atue em parceria, mantendo o bom humor, cancerianos. Cultive a tolerância e a capacidade de relevar.

Leão (23/07 - 22/08)

Administre sua agenda com calma, sem pressa, leoninos. Mantenha a serenidade para executar suas tarefas com eficiência.

Virgem (23/08 - 22/09)

Utilize seu carisma para persuadir, honrando suas necessidades de forma leve, virginianos. Seja assertivo e confiante.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê atenção às questões pessoais e íntimas, librianos. Cultive sua sensibilidade, cuidando do seu mundo interno.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foque em uma coisa de cada vez, agindo com clareza e assertividade, escorpianos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Organize suas finanças e corte gastos desnecessários, aproveitando a Lua Minguante, sagitarianos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Use a intuição para interagir melhor, sendo paciente e proativo, capricornianos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide do seu bem-estar de forma abrangente, evitando o estresse, aquarianos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Explore a diversidade de pessoas e relacionamentos, buscando o melhor em cada ambiente, piscianos.