Signo 04/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (04/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

Agora é o momento de escolher o caminho que você deseja seguir. Para que essa decisão seja a melhor possível, é essencial que você avalie as opções com atenção e bom senso. Reflita antes de agir.

Touro (21/4 a 20/5)

Sua alegria virá ao lado de bons amigos e familiares. Reunir esses grupos em um ambiente acolhedor e íntimo proporcionará a sensação de bem-estar que você está buscando. Abra espaço para encontros agradáveis.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

A vida agora exigirá planejamento e a elaboração de boas ideias de forma simples e objetiva. Será importante cultivar seu poder de síntese para aproveitar as oportunidades. Mantenha sua mente ativa.

Câncer (21/6 a 22/7)

Você pode ter dificuldades para compreender e elaborar seus próprios sentimentos neste momento. Uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a organizar suas emoções. Compartilhe suas intimidades com segurança.

Leão (23/7 a 22/8)

Os temas mais profundos do seu coração ganharão nova dimensão agora. Busque momentos de silêncio e reflexão para promover as curas necessárias. Ilumine as áreas que deseja transformar.

Virgem (23/8 a 22/9)

Sua delicadeza e simplicidade estarão em destaque, especialmente na forma como se comunica. Observe como você tem se posicionado e não economize nas palavras de afeto. Compartilhe seu carinho.

Libra (23/9 a 22/10)

Você perceberá que o momento de realizar antigos sonhos está se aproximando. Deixe de lado inseguranças e confie em seus talentos e habilidades. Acredite na força da sua intenção.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua intuição estará afiada, mas você esperará sinais concretos para confiar nela. Esteja atento ao seu redor e evite que dúvidas o impeçam de agir. Siga em frente com determinação.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua maior aventura agora será compartilhar com os outros seus sentimentos e vulnerabilidades. Lembre-se de que a sinceridade fortalece a confiança. Entregue-se ao momento.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você enfrentará situações decisivas que podem fazer você se sentir pressionado a agir. Respeite seu próprio ritmo e use seus conhecimentos para lidar com a situação de forma consciente. Mantenha-se firme contra as pressões.

Aquário (21/1 a 19/2)

O foco será em questões de trabalho e rotina, e você precisará investir em autoconfiança e otimismo para superar os contratempos. Lembre-se de que sempre há uma solução. Deixe as coisas fluírem.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sentimentos intensos e criativos irão atravessar seu dia, abrindo um mundo de possibilidades. Esteja atento às oportunidades dentro de suas fantasias e confie no seu próprio universo.