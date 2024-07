Signo 04/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (04/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 19/04)

Não tome nada como certo e nem garantido. Dedique-se a cada questão de interesse, pois este é um momento de incertezas e as pessoas desorientadas tendem a causar problemas.

Touro (20/04 - 20/05)

Aprenda com os conflitos, prestando atenção nas mensagens ocultas nas palavras que você é obrigado a ouvir. Em vez de reagir com mais conflito, procure acalmar os ânimos e adaptar-se aos acontecimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Há solução para tudo, até mesmo para o que parece sem saída. Evite ser contaminado pelo desespero que circula pela alma da humanidade, especialmente das pessoas próximas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Conhecer novas pessoas será benéfico para você, pois sua alma precisa de novas ideias, mesmo que pareçam impraticáveis à primeira vista. Boas ideias não precisam ser aplicáveis imediatamente.

Leão (23/07 - 22/08)

Não se convença de que uma fórmula única possa garantir o sucesso conforme suas expectativas. As fórmulas são importantes, mas é ainda mais crucial preservar a criatividade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Novas ideias são boas, pois trazem entusiasmo e rejuvenescimento. No entanto, se não forem testadas na prática com o tempo, podem acabar enfraquecendo sua alma.

Libra (23/09 - 22/10)

Este é um bom momento para provocar mudanças e ajustar seus planos. Embora isso possa desagradar algumas pessoas, é melhor do que sustentar algo que não lhe convém.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Construir bons relacionamentos leva tempo, pois é necessário ir além do encantamento inicial e entrar no realismo mágico do dia a dia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A vida é complexa, mas não é impossível desenvolver uma medida de segurança em relação a tudo. Essa segurança varia ao longo dos ciclos da vida.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Você provavelmente precisará mudar suas estratégias, pois perceberá que repetir o que funcionava antes não traz os mesmos resultados. Essa renovação será rejuvenescedora.

Aquário (20/01 - 18/02)

O momento atual é muito dinâmico. Não se apegue a repetir a forma como administra sua rotina, pois condições inesperadas podem surgir. É melhor aceitar essas mudanças.

Peixes (19/02 - 20/03)

Pode ser necessário mudar seus planos várias vezes antes de alcançar a vitória. Não deixe que isso se torne motivo de desânimo, pois o mau humor pode minar todo o esforço.