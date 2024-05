Signo 04/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (04/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Adote mais método e disciplina para alcançar seus objetivos, ariano. Mantenha a calma e siga uma abordagem sistemática em suas ações.

Touro (21/04 - 20/05)

Com a entrada do Sol em seu signo, taurino, celebre o início de um novo ciclo em sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento às suas necessidades internas, geminiano. Dê mais importância à sua intimidade neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Expresse seus pensamentos, mas também ouça com atenção, canceriano. Tenha clareza para direcionar suas ideias.

Leão (23/07 - 22/08)

Reduza o ritmo e concentre-se no que é realmente importante, leonino. Esteja ciente de suas prioridades e prossiga.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dedique-se a cuidar de si mesmo, virginiano. Reforce sua autoestima e aja com mais determinação.

Libra (23/09 - 22/10)

Priorize o sono e preste atenção em seus sonhos, libriano. Cuide de sua disposição e saúde de forma abrangente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pense no futuro, escorpiano, mas não se desconecte dos detalhes do presente ao projetar demais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lidere de forma empática, sagitariano. Inspire e guie os outros, evitando o autoritarismo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o momento para refletir sobre seus passos, capricorniano. Busque sabedoria para suas decisões.

Aquário (21/01 - 19/02)

Faça as mudanças necessárias e aceite suas limitações, aquariano. Não permita que seus medos o dominem.

Peixes (20/02 - 20/03)

Estabeleça um diálogo franco e aberto com as pessoas, pisciano. Busque conexões significativas.