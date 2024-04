Signo 04/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (04/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Arianos, é hora de planejar suas ações com mais organização, pensando no longo prazo, mas sem pressa.

Touro (21/04 - 20/05)

Evitem defender suas ideias de forma rígida e fechada, taurinos. Flexibilidade e abertura para diferentes opiniões são essenciais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos, busquem ser mais assertivos e procurem conselhos de pessoas de confiança. O momento pede parceria e colaboração.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sejam empáticos, mesmo ao serem firmes em suas decisões, cancerianos. É importante agir e se comunicar mais com seus colegas.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos, cuidem de si mesmos e evitem a ansiedade. Dêem mais atenção e cuidado aos seus colegas de trabalho.

Virgem (23/08 - 22/09)

Estejam abertos a revisões, virginianos. Coloquem seu toque pessoal nas coisas, agindo de forma criativa.

Libra (23/09 - 22/10)

Comuniquem-se com aqueles próximos a vocês, librianos. Respeitem seu ritmo e necessidade de introspecção.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organizem seus pensamentos e foquem em suas tarefas, escorpianos. Sensibilidade e foco são essenciais para não se perderem.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sejam mais objetivos, sagitarianos. Lembrem-se de definir seus objetivos para tomar as medidas certas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Utilizem sua sensibilidade para entender melhor o ambiente ao seu redor, capricornianos. Respeitem o ritmo do seu corpo neste início de semana.

Aquário (21/01 - 19/02)

Sua mente está inspirada e imaginativa, aquarianos. Apenas cuidado para não se perder em devaneios.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sejam flexíveis e busquem relacionamentos equilibrados, piscianos. Planejamento é necessário, especialmente junto às boas companhias.