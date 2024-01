Signo 04/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta-feira (04/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Ariano, é hora de se organizar. Mantenha sua dieta sob controle e evite excessos, especialmente neste período do ano.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, é importante reconhecer oportunidades para ampliar seus horizontes. O universo encoraja você a expressar mais suas capacidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminiano, priorize as pessoas que estão mais próximas de você. É essencial valorizar aqueles que realmente importam em sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, organize seus pensamentos para aprimorar sua comunicação. O universo sugere maior foco e clareza, particularmente ao se expressar.

Leão (23/07 - 22/08)

Leonino, concentre-se e defina suas prioridades. Agora é um momento para agir com inteligência e assertividade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginiano, sua sensibilidade está em alta. O ambiente astral favorece o uso da intuição e a prática da empatia.

Libra (23/09 - 22/10)

Libriano, é tempo de relaxar a mente e se aprofundar na espiritualidade. Cuide do seu bem-estar em um sentido mais amplo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpiano, foque nos seus planos futuros. Seja mais criterioso ao escolher suas amizades e companhias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitariano, renove suas esperanças, mas também faça planos realistas. O cosmos aconselha que você se organize melhor.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricorniano, fortaleça sua fé, mas esteja aberto a novos conhecimentos. O universo pede mais flexibilidade e abertura para aprender.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquariano, encare o desafio de romper barreiras. O cosmos apoia a superação de medos e o deixar o passado para trás.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pisciano, escolha companhias que entenda suas peculiaridades. É fundamental estar cercado por pessoas que compreendem você.