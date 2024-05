Signo 03/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (03/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Receba a energia do seu planeta regente com vigor, ariano. É hora de pensar no futuro enquanto age com determinação no presente.

Touro (21/04 - 20/05)

Faça um planejamento cuidadoso, taurino. Gentileza e consistência o levarão ao sucesso, desde que saiba comunicar-se adequadamente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja aberto a novos conhecimentos, geminiano. Flexibilidade com suas ideias e ideais é fundamental neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Abra-se para inovações e mudanças, canceriano. Pratique o desapego e supere seus medos para alcançar seus objetivos.

Leão (23/07 - 22/08)

Estabeleça um diálogo equilibrado com seus entes queridos, leonino. Sua capacidade de expressão é vital para manter relacionamentos saudáveis.

Virgem (23/08 - 22/09)

Organize sua rotina para um dia produtivo, mesmo às vésperas de feriado, virginiano. Mantenha a leveza, mas não abra mão da eficiência.

Libra (23/09 - 22/10)

Priorize seu bem-estar, libriano. Cumpra suas obrigações, mas reserve um tempo para cuidar de si mesmo entre os compromissos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize sua vida pessoal, escorpiano. É hora de se posicionar em questões familiares e íntimas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ouça mais antes de falar, sagitariano. Evite a impulsividade ao se comunicar e dê espaço para as opiniões alheias.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Liste suas prioridades para um dia produtivo, capricorniano. Seja objetivo e direcione sua energia para o que realmente importa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Confie em sua intuição e seja flexível, mas determinado, aquariano. Aja estrategicamente para alcançar seus objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide de seu bem-estar integral, pisciano. Esteja aberto para perceber seu ambiente e mantenha o foco em sua saúde mental.