Signo 03/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (03/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Atue com moderação, ariano. Promova o diálogo e esteja atento às pessoas ao seu redor.

Touro (21/04 - 20/05)

Mantenha o foco e evite dispersões, taurino. Organize-se para resolver as questões cotidianas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja criativo e comunique-se com destreza, geminiano. Enderece suas ideias de forma eficaz para as pessoas certas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista na sensibilidade para lidar melhor com as pessoas, canceriano. Esteja atento às questões mais sutis.

Leão (23/07 - 22/08)

Preste atenção no entorno e escolha cuidadosamente as palavras, leonino. Transmita mensagens certas para as pessoas certas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Administre seus recursos com eficiência, virginiano. Mantenha o foco e seja produtivo.

Libra (23/09 - 22/10)

Use a intuição para ousar mais, libriano. Demonstre autoconfiança e expresse suas necessidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O astral está sensível, escorpiano. Dê atenção às pessoas, mas não deixe de olhar para dentro.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Circule por diversos ambientes, sagitariano. Seja autêntico, mas mantenha o jogo de cintura.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Planeje-se para lidar com as questões que precisam ser resolvidas, capricorniano. Lembre-se de liderar com sabedoria.

Aquário (21/01 - 19/02)

Invista no conhecimento e esteja aberto a novas ideias, aquariano. Seja flexível e ouça opiniões diversas.

Peixes (20/02 - 20/03)

O astral está repleto de profundidade para você, pisciano. Olhe para dentro e tome decisões com mais consistência.