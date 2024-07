Signo 02/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (02/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 19/04)

Apesar das mudanças, inconvenientes e peculiaridades não previstas, as coisas seguem avançando da melhor forma possível, apesar dos obstáculos que possam surgir. Continue em frente.

Touro (20/04 - 20/05)

Talvez você nunca tenha imaginado estar na situação atual, o que pode tornar difícil aceitar que, eventualmente, isso possa ser positivo. É hora de arriscar mais, em vez de se manter na zona de conforto.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é necessário tomar decisões imediatas; observe o fluxo dos eventos com cuidado antes de agir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Conflitos entre pessoas são comuns, mesmo quando compartilham objetivos semelhantes. Cada indivíduo busca reconhecimento e respeito de maneiras diferentes.

Leão (23/07 - 22/08)

Um caminho mais organizado pode facilitar seus movimentos, mas esteja pronto para improvisar quando necessário. A criatividade sempre será valiosa.

Virgem (23/08 - 22/09)

Projetar-se para o futuro pode trazer leveza e alegria, mesmo que não resolva os problemas do presente imediato.

Libra (23/09 - 22/10)

Enfrente logo as discordâncias daqueles que não esperavam uma mudança de opinião sua. É melhor do que se envolver em processos nos quais já não acredita mais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Construir relacionamentos verdadeiros vai além do encantamento inicial; requer compreensão das nuances das personalidades envolvidas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mantenha por perto aqueles que contribuem positivamente para seus objetivos. Para os demais, é melhor manter distância.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Mudar planos pode ser necessário eventualmente, mas por enquanto, siga com as atitudes que lhe proporcionam conforto e segurança.

Aquário (20/01 - 18/02)

Repetir o passado não garante os mesmos resultados. Esteja aberto a revisar abordagens e adaptar-se às nuances da vida.

Peixes (19/02 - 20/03)

Apesar dos contratempos, confie que as coisas estão fluindo da melhor maneira possível, mesmo que não conforme seus planos. Confie no fluxo da vida.