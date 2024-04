Signo 02/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (02/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Sua intuição está aguçada e você transborda energia, ariano. Cerque-se de pessoas positivas e parta rumo às suas conquistas.

Touro (21/04 - 20/05)

Busque agir com justiça e embasamento, taurino. É hora de cultivar parcerias sólidas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Evite a pressa e mantenha o foco no trabalho em equipe, geminiano. Paciência é fundamental para o sucesso.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seu poder de persuasão está em destaque, canceriano. Aproveite para expressar suas ideias e conquistar seu espaço.

Leão (23/07 - 22/08)

Demonstre mais calma em suas relações pessoais, leonino. Dedique-se à família e ofereça apoio aos que precisam.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja atento aos detalhes e comunique-se de forma clara, virginiano. Evite mal-entendidos escolhendo suas palavras com cuidado.

Libra (23/09 - 22/10)

Priorize suas atividades e evite desperdícios, libriano. Isso se aplica tanto às finanças quanto à gestão do tempo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua magnetismo e intuição estão em alta, escorpiano. Mantenha a autoestima elevada e planeje seus próximos passos com sabedoria.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide melhor de seu bem-estar e mantenha a mente serena, sagitariano. Energia positiva é essencial neste momento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Valorize amizades significativas e saiba aproveitar cada oportunidade, capricorniano. Esteja presente em diferentes contextos, mas sempre buscando o melhor para si.

Aquário (21/01 - 19/02)

Planeje suas ações a longo prazo, aquariano. O momento pede estratégia e foco, especialmente em sua carreira.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja aberto a novos aprendizados, pisciano. Explore as possibilidades e expanda seus horizontes conforme o céu sugere.