Signo 02/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (02/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É o momento de concentrar-se no trabalho e, ao mesmo tempo, aprender com as pessoas, ariano. Esta semana promete intensidade até nas pequenas coisas do dia a dia, então seja gentil consigo mesmo e com os outros.

Touro (21/04 - 20/05)

O ambiente astral auxilia na compreensão das suas tendências comportamentais, destacando temas como sexualidade e inconsciente, taurino. Busque autoconhecimento para tomar decisões mais claras.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É crucial dedicar atenção às pessoas, especialmente às mais íntimas, geminiano. Pratique a paciência e a compaixão de forma leve e despretensiosa para acolher na medida certa.

Câncer (21/06 - 22/07)

Mantenha a concentração nas prioridades, cuidando melhor de si mesmo, canceriano. Saiba ouvir e invista de maneira racional e produtiva no seu dia a dia.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja autêntico, sem impor-se demasiadamente, leonino. Seja objetivo em suas ações, direcionando sua criatividade para as coisas certas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Compreenda melhor sua intimidade, virginiano. Esteja próximo dos temas cotidianos, sem descuidar do universo interno e das questões emocionais.

Libra (23/09 - 22/10)

Mantenha a mente descansada para trocar de forma inspirada com as pessoas, libriano. Saiba o que deseja para interagir de maneira satisfatória.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê atenção às amizades e relacionamentos, escorpiano. Saiba quem compartilha dos mesmos valores, mantendo o foco nos objetivos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Evite a ansiedade e estabeleça prioridades, sagitariano. A semana incentiva o planejamento e o exercício da liderança de maneira saudável.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Reforce a fé, mantendo os pés no chão, capricorniano. Dê atenção à espiritualidade, elaborando questões sutis de maneira racional.

Aquário (21/01 - 19/02)

Faça associações e parcerias certas, aquariano. Esteja com pessoas que apoiam suas ideias e incentivam sua jornada em direção aos objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Nesta semana da passagem do Sol pelo seu signo, busque clareza sobre seus objetivos, pisciano. Ouça mais as pessoas e esteja aberto à reciclagem das ideias.