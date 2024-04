Signo 01/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (01/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Realize suas ações com ponderação, ariano, buscando equilíbrio ao demandar dos outros, evitando excessos.

Touro (21/04 - 20/05)

Organize-se sem dispersão, taurino, cuidando para não se sobrecarregar, mantendo a serenidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja amigável sem exageros, geminiano, buscando se expressar sem se expor demasiadamente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Mantenha-se próximo da família e do lar, canceriano, conciliando interesses para evitar mal-entendidos.

Leão (23/07 - 22/08)

Preste atenção às nuances do seu entorno, leonino, buscando clareza mental em suas palavras e ações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Faça investimentos com cautela, virginiano, priorizando o planejamento e economia para o futuro.

Libra (23/09 - 22/10)

Use sua intuição e carisma com discernimento, libriano, focando no que é prioritário para você.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Confie em sua intuição, escorpiano, dedicando-se ao cuidado da sua energia e alinhamento pessoal.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Distribua sua atenção de forma adequada, sagitariano, valorizando boas companhias neste momento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Planeje a longo prazo para sua carreira, capricorniano, aproveitando oportunidades de crescimento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ouça os mais experientes e seja flexível em suas ideias, aquariano, abrindo-se para novas perspectivas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Confie em sua intuição ao escolher suas companhias, pisciano, buscando decisões mais firmes e lealdade.