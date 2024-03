Signo 01/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (01/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Organize sua rotina, ariano. Cuidar da alimentação e do dia a dia é essencial.

Touro (21/04 - 20/05)

Invista na espontaneidade, taurino. Esteja com quem respeita você pelo que é.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize a família, geminiano. Esteja próximo das pessoas que gosta e cuide da sua intimidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Preste atenção ao seu entorno e utilize sua sensibilidade ao escolher as palavras, canceriano. Trocar em parceria é fundamental.

Leão (23/07 - 22/08)

Faça algo prazeroso, sem cair em excessos, leonino. Mantenha a calma mesmo estando bastante ansioso.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide de si mesmo, do corpo e da saúde, virginiano. Cerque-se de pessoas que o compreendam.

Libra (23/09 - 22/10)

Desacelere e descanse a mente, libriano. Cuide do seu bem-estar de maneira abrangente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê atenção aos amigos e às pessoas próximas, escorpiano. Valorize quem é querido e aberto a você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Planeje-se, sagitariano. Busque pessoas e atividades que contribuam para o seu futuro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aprenda com o entorno, capricorniano. Preste atenção às oportunidades para expandir conhecimento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Transforme-se, aquariano. Busque associações ricas e produtivas para crescer em conjunto.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista na boa comunicação e cerque-se de pessoas queridas, pisciano. O momento pede boas companhias.