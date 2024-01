Signo 01/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda-feira (01/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esta semana propõe um período de reflexão, ideal para cuidar da vida privada, Áries. Valorize a companhia das pessoas queridas e dedique-se também ao lar e à família.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, sua sensibilidade e percepção estão em alta. É importante ouvir atentamente os outros e observar os sinais, escolhendo suas palavras com cuidado para evitar exposições desnecessárias.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se no que é essencial, Gêmeos, evitando desperdícios. Foque no seu bem-estar e na saúde emocional, mantendo um equilíbrio nas finanças.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, sua sensibilidade e intuição estão intensificadas. Aprofunde-se nas relações significativas, buscando sempre o equilíbrio em suas ações.

Leão (23/07 - 22/08)

Leão, atenção aos excessos é fundamental. Priorize um bom descanso e mantenha seu bem-estar, especialmente durante esta fase atípica do final de ano.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana é propícia para estar com aqueles que compartilham seus pensamentos e valores, Virgem. Valorize as amizades genuínas e reconheça em quem você pode confiar.

Libra (23/09 - 22/10)

Libra, é momento de planejar. Foco na carreira é essencial, mesmo durante o descanso. Pense a longo prazo e defina seus objetivos futuros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpiano, a semana é favorável para revisar crenças e fortalecer a fé. Busque conexão espiritual e esteja perto de pessoas que são importantes em sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitário, a fase é de profundidade e mudanças. Enfrente seus medos, esteja próximo dos mais íntimos e compartilhe decisões com quem tem sua confiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Com o Sol passando pelo seu signo, Capricórnio, é tempo de comemorar. Rodeie-se de pessoas queridas, mas sem perder de vista suas metas de longo prazo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquário, cuide da sua saúde mesmo durante e após as festas. Atenção à rotina é crucial, evitando excessos e mantendo o essencial no seu dia a dia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pisciano, aproveite para se divertir. O momento é propício para flertes, encontros e prazeres simples. Apenas cuidado com expectativas elevadas e busque compreender as sutilezas.