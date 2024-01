Signo 02/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça-feira (02/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Priorize sua organização, ariano. Atente-se à sua alimentação, evitando exageros, mesmo nesta época do ano.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja atento às chances de crescimento, taurino. O universo encoraja a expressão plena de suas habilidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Valorize os que estão mais próximos de você, geminiano. É essencial estar cercado por pessoas verdadeiramente significativas em sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Estruture seus pensamentos para uma comunicação mais eficaz, canceriano. O cosmos solicita maior foco e direcionamento, sobretudo ao se expressar.

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha o foco e defina suas prioridades, leonino. O momento exige inteligência para ações mais assertivas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Sua sensibilidade está em alta, virginiano. O ambiente astral favorece a confiança na sua intuição e a prática da empatia.

Libra (23/09 - 22/10)

Busque relaxar a mente e dedicar-se à espiritualidade, libriano. Agora é hora de cuidar do seu bem-estar de forma abrangente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foque nos seus objetivos de longo prazo, escorpiano. Também é importante ser criterioso na escolha de amizades e companhias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Revitalize suas esperanças, mas mantenha o compromisso com planos realistas, sagitariano. O cosmos sugere um período para organização.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fortaleça sua fé, mas esteja aberto a novos aprendizados, capricorniano. O universo pede flexibilidade e abertura para novos conhecimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Enfrente os desafios sem medo, aquariano. O cosmos apoia você na superação de temores e na libertação de antigas amarras.

Peixes (20/02 - 20/03)

Procure estar cercado de pessoas que entendam suas características únicas, pisciano. A companhia certa é fundamental para você.