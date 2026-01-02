Roda da Fortuna: 2026 será um ano de novos inícios, fins de ciclos e viradas, segundo tarot

A Roda da Fortuna, arcano da mudança, indica um 2026 de novos inícios, fins de ciclos e reviravoltas. Conhecida por suas viradas, a carta regente aponta um ano com portas abertas e outras seladas.

Para 2026, este arcano simbólico do Tarot difere de cartas que sinalizam estabilidade, pois a Roda faz menção a giros constantes. O ano será marcado por altos e baixos, progressos e pausas, lembrando que nada se tornará fixo por muito tempo.

Essa energia aponta um 2026 cheio de transformações inevitáveis, tanto individualmente quanto no coletivo, segundo Juliana Viveiros, taróloga da plataforma de astrologia Astrolink. "A Roda da Fortuna nos ensina que não temos controle sobre tudo o que acontece, mas temos responsabilidade sobre a forma como reagimos. Em 2026, a consciência e a flexibilidade serão essenciais para atravessar as mudanças com mais sabedoria", explica a taróloga.

O que a Roda da Fortuna representa?

A carta mostra o destino, forças maiores e sincronicidades. Tentar resistir às mudanças pode gerar frustração, mas abraçar o novo pode revelar oportunidades inéditas. A Roda da Fortuna não só prevê acontecimentos, mas convida à observação interna: o comportamento diante do novo determinará se as experiências serão de evolução ou ruína.

Ela representa as fases da vida e os resultados das escolhas feitas no caminho. Não se trata de aleatoriedade, mas de efeitos naturais: "você colhe o que planta". Com dedicação e esforço, o sucesso pode vir. No entanto, o desleixo pode trazer desafios como aprendizado.

Impactos da Roda da Fortuna em 2026

As áreas da economia, política, relações pessoais e processos de autoexploração podem sofrer impacto. O ano de 2026 surge para testar a reação das pessoas diante do improvável e do inexplorado. Estes assuntos são visíveis de forma personalizada no Guia Astrológico do Astrolink de 2026, que une previsões e orientações por signo e ascendente.

Efeito coletivo: Inconstância e transformação

No plano conjunto, a Roda da Fortuna revela, por meio das instabilidades e do incômodo, caminhos mais tranquilos para a organização em relação ao presente. Espaços para novas maneiras de agir e pensar podem ser abertos, após o colapso de estruturas antigas, crenças cristalizadas e modelos ineficazes.

Brasil: Eleições e Copa do Mundo em 2026

Dentro do Brasil, essa energia se volta para um ano focado nas eleições gerais, previstas para 4 de outubro. Essa é uma questão que remete a imprevistos, com encerramentos de ciclos e novos discursos, que podem surgir do olhar cauteloso e dividido da sociedade.

A Copa do Mundo, que ocorre em junho e julho, lembra que, em meio à expectativa coletiva, podem surgir fatores que escapam ao controle. Emoções como frustração, esperança, orgulho e pertencimento podem emergir.

Consciência e coragem para 2026

O novo ano se apresenta repleto de reviravoltas surpresas, experiências intensas e conquistas marcantes. Haverá desafios a serem enfrentados, mas também celebrações e finais de ciclos, que trarão uma sensação de realização.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)