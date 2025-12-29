Quer ter sorte em 2026? Confira essas 3 simpatias para fazer no dia 1 de janeiro

Engana-se quem pensa que o primeiro dia do ano vai muito além de descansar após a festa da virada. O dia 1º de janeiro é considerado por muitas tradições um portal energético poderoso, marcado pela força do recomeço, da renovação e das novas intenções.

É nesse momento que a energia do novo ano está no auge, favorecendo práticas como reflexão, planejamento, meditação e definição de metas. Por isso, a forma como você inicia o ano, desde as suas escolhas e pensamentos, podem definir o ritmo, as oportunidades e até os desafios que irão se apresentar ao longo de 2026.

Pensando nisso, OLiberal.com separou três simpatias para serem realizadas no primeiro dia de 2026 e que podem te ajudar a trazer sorte durante o ano todo. Confira.

Simpatia do sopro de canela para atrair prosperidade

Conhecida como uma das simpatias de Ano-Novo mais populares, o sopro da canela é um ritual poderoso para quem deseja prosperidade, abundância e sucesso financeiro.

No dia 1º de janeiro, coloque uma mão cheia de canela em pó, vá até a porta de entrada da sua casa e, antes de soprar a canela para dentro, mentalize seus objetivos para o novo ano. Em seguida, diga com fé: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá morar.”

Banho de alecrim para alegria, foco e energia positiva

Para quem deseja iniciar o ano com mais disposição, clareza mental e boas vibrações, o banho de alecrim é uma excelente escolha. Ferva cerca de dois litros de água com ramos de alecrim fresco, desligue o fogo e deixe a infusão amornar. Após o banho de higiene, despeje o líquido do pescoço para baixo, mentalizando alegria, foco e caminhos abertos.

O alecrim é conhecido por renovar a energia, afastar a preguiça e estimular a concentração, sendo perfeito para quem quer brilhar no trabalho e manter o equilíbrio emocional ao longo de 2026.

Simpatia para atrair amor e fortalecer relacionamentos

Se o seu desejo é atrair um novo amor ou harmonizar o relacionamento atual, essa simpatia é simples e cheia de significado. Escreva seu pedido em um papel branco, dobre-o com cuidado e coloque dentro de um pote de vidro com mel e pétalas de rosa vermelha.

O mel simboliza doçura e união, enquanto a rosa vermelha representa o amor e a paixão. Deixe o pote em um lugar alto da casa no dia 1º de janeiro, confiando que boas energias irão envolver sua vida afetiva ao longo do ano.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.