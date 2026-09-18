Quem vence as eleições pela astrologia? Veja a análise dos mapas astrais de Lula e Flávio

O astrólogo Marcelo Levi fez uma análise dos mapas astrais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República em 2026. A partir de aspectos da astrologia, ele avaliou os períodos que coincidem com o primeiro e o segundo turno das eleições.

Segundo Levi, o mapa de Lula apresentaria aspectos que, dentro da interpretação astrológica, estariam associados à conquista e ao reconhecimento. Entre os elementos citados está a posição de Júpiter, planeta associado à expansão e à sorte na astrologia, próxima ao Meio do Céu do presidente durante o período eleitoral.

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O astrólogo também destaca a Lua, associada ao público e à popularidade dentro da astrologia. Lula tem a Lua natal em Câncer, signo em que a Lua estará no dia do primeiro turno, em 4 de outubro.

Na análise, Levi afirma ainda que a Revolução Solar de Lula para o período de 2025/2026 apresenta um Grande Trígono envolvendo Mercúrio, Júpiter e Saturno. Para ele, essa configuração estaria relacionada a conquistas profissionais e materiais.

Apesar da avaliação positiva, o astrólogo aponta aspectos que considera desafiadores no mapa de Lula. Entre eles está Urano próximo ao Descendente, que, segundo sua interpretação, poderia indicar reviravoltas e conflitos.

E o mapa de Flávio Bolsonaro?

Sobre Flávio Bolsonaro, Levi afirma que o senador apresenta elementos associados à atuação política, como Ascendente em Sagitário e Júpiter na Casa 10.

Na avaliação do astrólogo, porém, o período das eleições teria menos ativações nos quatro principais eixos do mapa do senador — Ascendente, Descendente, Fundo do Céu e Meio do Céu.

Levi também cita aspectos envolvendo a Lua, Netuno, Júpiter e Saturno. Segundo sua interpretação, essas configurações poderiam estar relacionadas a dificuldades de imagem e popularidade, além de questões envolvendo a Justiça e relações pessoais.

O que diz a astrologia

Para realizar a análise, Levi afirma considerar principalmente os quatro eixos do mapa astral e os movimentos dos planetas durante o período eleitoral. De acordo com o astrólogo, acontecimentos de grande impacto, como a chegada à Presidência da República, costumariam estar acompanhados por ativações desses pontos.

A análise, no entanto, representa uma interpretação astrológica sobre o cenário eleitoral e não constitui uma pesquisa de intenção de voto ou uma projeção baseada em métodos eleitorais.