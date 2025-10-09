Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 9 de outubro? Veja a oração de São João Leonardo

São João Leonardo, patrono dos farmacêuticos e grande catequista, é celebrado em 9/10 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

São João Leonardo (Reprodução/Arquidiocese de BH)

No dia 9 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Leonardo, sacerdote italiano do século XVI que dedicou sua vida à catequese, à educação cristã e ao cuidado dos doentes. Fundador de congregações voltadas à propagação da fé, São João foi proclamado padroeiro dos farmacêuticos por sua história de vida marcada pelo serviço e pela promoção da saúde, tanto física quanto espiritual.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 9 de outubro?

O santo celebrado hoje, 9 de outubro, é São João Leonardo, conhecido por ser padroeiro dos farmacêuticos, título que lhe foi atribuído em 2006. Antes de se tornar sacerdote, João Leonardo exerceu a profissão de farmacêutico em sua cidade natal, Lucca, na Itália.

Sua trajetória profissional e espiritual o levou a integrar cuidados com o corpo e com a alma, tornando-se referência de dedicação à saúde e à fé cristã.

Qual a oração de São João Leonardo?

Deus, nosso Pai, dai-nos o entendimento e a compreensão da nossa fé, do sentido da vida e da nossa missão neste mundo.
Bendito seja Deus que inspirou a São João Leonardo a fundação do colégio da “Propaganda da Fé”, organismo atuante até os dias de hoje.
Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que ardentemente vos pedimos.
Amém.

Quem foi São João Leonardo?

São João Leonardo nasceu em Lucca, na Itália, por volta de 1541. Desde jovem, trabalhou como farmacêutico, profissão herdada de sua família. No entanto, ao sentir-se profundamente chamado à vida religiosa, ingressou no sacerdócio, dedicando-se à catequese e à renovação espiritual da Igreja.

Em 1574, fundou os Clérigos Regulares da Mãe de Deus, também conhecidos como Leonardinos, com o objetivo de promover a educação popular e o ensino religioso. Mais tarde, fundou a Obra da Propaganda da Fé, que buscava formar missionários para atuar em terras estrangeiras. A iniciativa permanece ativa até hoje.

Durante sua vida, João Leonardo se destacou como reformador eclesiástico e promotor da catequese, especialmente entre as crianças. Ele também atuou fortemente no cuidado aos doentes durante surtos de peste, o que acabou levando à sua morte, em 1609, após contrair a doença ao prestar auxílio aos infectados.

Foi beatificado em 1861 e canonizado em 17 de abril de 1938 pelo Papa Pio XI. Em reconhecimento à sua formação inicial como farmacêutico e ao seu zelo pelos doentes, foi proclamado padroeiro dos farmacêuticos.

