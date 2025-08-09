Qual o santo do dia de hoje, 9 de agosto? Veja a oração de Santa Teresa Benedita da Cruz

No dia 9 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Teresa Benedita da Cruz, também conhecida como Edith Stein. Filósofa, freira carmelita e mártir, ela é uma das figuras mais impactantes do século XX. De origem judaica, Edith se converteu ao cristianismo, foi perseguida pelo regime nazista e morreu em Auschwitz durante o Holocausto. Canonizada em 1998, é considerada padroeira dos judeus convertidos ao cristianismo, do Dia Mundial da Juventude e co-padroeira da Europa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 9 de agosto?

O santo celebrado hoje é Santa Teresa Benedita da Cruz, uma santa que representa a união entre fé e razão, e o testemunho heroico diante da perseguição. Ela é padroeira dos hebreus convertidos ao catolicismo, símbolo de resistência cristã e espiritual frente ao totalitarismo.

Em 1999, foi proclamada co-padroeira da Europa pelo Papa João Paulo II, ao lado de Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena.

Qual a oração de Santa Teresa Benedita da Cruz ?

“Senhor nosso Deus, que deste à Santa Teresa Benedita da Cruz

a força para testemunhar até à morte o seguimento do Crucificado,

concede-nos, por sua intercessão, buscar sempre a verdade,

reconhecer-te na cruz de teu Filho

e permanecer fiéis mesmo nas maiores tribulações.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.”

Quem foi Santa Teresa Benedita da Cruz?

Edith Stein nasceu em 1891, em Breslávia (atualmente Polônia), em uma família judaica. Ao longo da juventude, afastou-se da fé, mergulhando nos estudos filosóficos. Em 1921, após ler a autobiografia de Santa Teresa d’Ávila, converteu-se ao catolicismo e foi batizada no ano seguinte. Em 1934, ingressou no Carmelo de Colônia, assumindo o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz.

Com a ascensão do nazismo, foi levada para um convento na Holanda, mas em 1942, após represália à Igreja Católica por se opor às perseguições, foi deportada com sua irmã Rosa para Auschwitz, onde morreu nas câmaras de gás. Seu martírio, sua vida intelectual e espiritual a tornaram uma das santas mais reverenciadas da modernidade.