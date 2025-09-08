Qual o santo do dia de hoje, 8 de setembro? Veja a oração do Beato Alano da Rocha

No dia 8 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Beato Alano da Rocha, religioso dominicano francês conhecido por sua profunda devoção ao Santo Rosário. Nascido e falecido no mesmo dia — 8 de setembro — nos anos de 1428 e 1475, respectivamente, ele é lembrado por ter propagado com zelo a importância do Rosário como um caminho de salvação e instrumento de fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 8 de setembro?

O Beato Alano da Rocha é o santo celebrado neste dia 8 de setembro. Ele é considerado padroeiro dos devotos do Santo Rosário e de suas confrarias, por sua dedicação incansável em difundir essa prática entre os fiéis. A tradição afirma que a própria Virgem Maria revelou a ele que, após a Santa Missa, o Rosário seria a mais meritória de todas as devoções cristãs.

Qual a oração do Beato Alano da Rocha?

“Beato Alano da Rocha, apóstolo do Santo Rosário,

que recebeste da Virgem Maria o chamado para tornar conhecido este santo mistério,

intercede por nós junto a Deus, para que sejamos fiéis à oração do Rosário

e vivamos segundo os ensinamentos de Cristo.

Ensina-nos a amar a Mãe de Deus com o mesmo fervor que te guiou,

e ajuda-nos a seguir os passos do Senhor com humildade e confiança.

Amém.”

Quem foi o Beato Alano da Rocha?

Alano da Rocha, também conhecido como Alain de La Roche, nasceu em Plouër-sur-Rance, na Bretanha (França), no dia 8 de setembro de 1428. Ingressou na Ordem dos Pregadores (dominicanos) e se destacou por sua vida de oração, penitência e ensino. Foi professor de Teologia e pregador respeitado em sua época, mas seu legado mais marcante está ligado à propagação do Rosário.

Segundo relatos da tradição, o Beato Alano teria sido favorecido com visões da Virgem Maria, nas quais ela lhe revelou o grande valor espiritual do Rosário como um "segundo memorial" da Paixão de Cristo, logo após a Santa Missa. Ele também organizou confrarias do Rosário e deu base para a estrutura do que hoje conhecemos como Rosário de 150 Ave-Marias, em referência aos 150 Salmos bíblicos.

Faleceu em Zwolle, na Holanda, também em 8 de setembro, no ano de 1475. Embora não tenha sido canonizado oficialmente, é tradicionalmente venerado como beato e sua memória é celebrada em diversos lugares onde o Rosário é devotamente rezado.