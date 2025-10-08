Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 8 de outubro? Veja a oração de Santa Thaís

Santa Thaís, padroeira dos convertidos, é lembrada no dia 8/10 por sua história de arrependimento e fé

Hannah Franco

No dia 7 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Thaís (ou Taís), uma das figuras mais marcantes do cristianismo primitivo. Conhecida por sua trajetória de profunda transformação — de cortesã de luxo no Egito a símbolo de penitência e fé —, ela é lembrada como padroeira dos convertidos e da cidade de Alexandria, no Egito.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 8 de outubro?

O santo celebrado em 8 de outubro é Santa Thaís, conhecida como padroeira dos convertidos e da cidade de Alexandria. Sua história mostra como o arrependimento sincero pode conduzir à vida em plenitude com Deus.

Thaís é especialmente invocada por aqueles que desejam recomeçar, abandonar antigos vícios ou superar um passado difícil.

Qual a oração de Santa Thaís?

“Ó Deus altíssimo, que concedestes a graça da conversão milagrosa à vossa serva Santa Thaís, fazendo-a conhecer o seu amor, concede-nos também esta graça maravilhosa.
Concede-nos a constância da fé e do testemunho cristão.
Amém.
Santa Thaís, rogai por nós.”

Quem foi Santa Thaís?

Santa Thaís viveu no século IV, em Alexandria, no Egito, durante o domínio romano. De grande beleza e temperamento forte, ela recebeu educação cristã na infância, mas se afastou da fé e tornou-se uma cortesã de luxo, cercada por riquezas, prazer e poder. Apesar de tudo isso, sentia um profundo vazio interior, como se algo essencial lhe faltasse.

Em meio a esse vazio, recordou os ensinamentos do Evangelho e começou a desejar encontrar o “tesouro escondido” de que Jesus falava. Foi então que um monge chamado São Pafúncio a procurou, afirmando ter sido enviado por Deus. Thaís o acolheu e recebeu instruções sobre a fé cristã. Convencida de que havia encontrado o verdadeiro tesouro, vendeu tudo o que possuía, distribuiu aos pobres e decidiu mudar radicalmente de vida.

Levado por Pafúncio a um convento, ela passou três anos em intensa penitência, oração e silêncio, saindo de sua cela apenas para ir à capela. Após esse período, foi aceita na vida comunitária e tornou-se conhecida por sua caridade e dedicação aos doentes e pobres. Sua fama de santidade cresceu e muitos relataram curas obtidas por sua intercessão.

Antes de morrer, Thaís previu o dia de sua partida e pediu um enterro simples. Morreu rezando: “Ó Vós, que me criastes, tende compaixão de mim!”. Após sua morte, sua sepultura tornou-se local de peregrinação e devoção.

