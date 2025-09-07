Qual o santo do dia de hoje, 7 de setembro? Veja a oração de Santa Regina

No dia 7 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Regina, uma virgem mártir do século III, venerada principalmente na França e na Alemanha. Conhecida por sua profunda fé e coragem diante das perseguições, Santa Regina é invocada como protetora contra febres, pedras nos rins, além de ser padroeira das pastoras vítimas de tortura. Sua história de fidelidade a Cristo, mesmo sob sofrimento e rejeição familiar, inspira cristãos até hoje.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 7 de setembro?

O santo celebrado pela Igreja Católica no dia 7 de setembro é Santa Regina, também conhecida como Santa Reine. Embora sua devoção seja mais conhecida na França e em algumas regiões da Alemanha, sua festa é celebrada em todo o mundo cristão. Ela é padroeira das pastoras vítimas de tortura e é tradicionalmente invocada como protetora contra febres, pedras nos rins e até mesmo contra a pobreza, conforme algumas fontes históricas e devocionais.

Qual a oração de Santa Regina?

Deus Pai de amor, concedei-nos acreditar na vossa presença entre nós e a dedicar tempo para fortalecer os laços de nossa fé.

A exemplo de Santa Regina, fazei-nos dedicar todo nosso amor para vos louvar acima de todas as coisas.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Quem foi Santa Regina?

Santa Regina viveu no século III, na antiga região da Gália, onde hoje se localiza a França. Nascida em Alise, atual Sainte-Reine, ela perdeu a mãe durante o parto e foi criada por uma ama cristã, que a educou na fé. Mesmo sendo filha de um oficial romano pagão, Regina decidiu seguir o cristianismo por livre vontade ainda na adolescência, recusando casamentos e mantendo-se fiel à ideia de ser “esposa de Cristo”.

Sua devoção incomodou profundamente seu pai, Olíbrio, que tentou demovê-la da fé cristã. Diante da recusa da jovem em renunciar sua fé, ela foi denunciada ao imperador romano Décio e submetida a severas torturas, sendo decapitada por manter sua fidelidade a Cristo. O culto a Santa Regina se espalhou após seu martírio, com a construção de uma capela no local de sua sepultura. Com o tempo, surgiu ali a vila de Sainte-Reine, que até hoje preserva sua memória e recebe fiéis em busca de sua intercessão.

Santa Regina é representada frequentemente em imagens como uma jovem virgem sendo martirizada ou recebendo consolo de anjos na prisão. Sua vida é um símbolo de coragem, fé inabalável e devoção até o fim, mesmo diante da rejeição familiar e da perseguição oficial.