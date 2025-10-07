Qual o santo do dia de hoje, 7 de outubro? Veja a oração de Nossa Senhora do Rosário

No dia 7 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, festa dedicada à Virgem Maria e à oração do Rosário, também chamada de terço. A devoção está ligada à aparição de Maria a São Domingos de Gusmão e à vitória na Batalha de Lepanto, em 1571, atribuída à proteção da Santa. A data reforça a importância da meditação nos mistérios da vida de Jesus e Maria, por meio das orações do Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 7 de outubro?

Nossa Senhora do Rosário não possui um único título de padroeira, mas é reconhecida como protetora dos escravos, dos congados, de cidades brasileiras e até de nações inteiras, especialmente em momentos de perigo

No Brasil, sua devoção se fortaleceu entre os escravos africanos, que a veneravam como padroeira e intercessora, principalmente nas celebrações dos congados.

Qual a oração de Nossa Senhora do Rosário?

"Ó Maria, nossa Mãe, que nos destes o Rosário como arma de oração e proteção, intercedei por nós junto a vosso Filho Jesus. Ajudai-nos a viver na fé, na esperança e no amor, e conduzi-nos à salvação. Amém."

Quem foi Nossa Senhora do Rosário?

A devoção à Nossa Senhora do Rosário surgiu oficialmente em 1214, quando Maria apareceu a São Domingos de Gusmão e entregou-lhe o Rosário como instrumento de oração e conversão. A fé nessa intercessão se consolidou após a vitória cristã na Batalha de Lepanto, que o Papa Pio V dedicou à Santa, instituindo a festa em 7 de outubro.

A devoção se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, onde Nossa Senhora do Rosário é padroeira de diversas cidades e símbolo de esperança para os escravos e comunidades afro-brasileiras. Suas festas são marcadas por procissões, músicas, danças e celebrações populares, especialmente nos congados, mantendo viva a tradição e a fé no poder da oração do Rosário.