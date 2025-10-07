Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 7 de outubro? Veja a oração de Nossa Senhora do Rosário

Nossa Senhora do Rosário é celebrada no dia 7 de outubro pela Igreja Católica

Hannah Franco

No dia 7 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, festa dedicada à Virgem Maria e à oração do Rosário, também chamada de terço. A devoção está ligada à aparição de Maria a São Domingos de Gusmão e à vitória na Batalha de Lepanto, em 1571, atribuída à proteção da Santa. A data reforça a importância da meditação nos mistérios da vida de Jesus e Maria, por meio das orações do Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 7 de outubro?

Nossa Senhora do Rosário não possui um único título de padroeira, mas é reconhecida como protetora dos escravos, dos congados, de cidades brasileiras e até de nações inteiras, especialmente em momentos de perigo

No Brasil, sua devoção se fortaleceu entre os escravos africanos, que a veneravam como padroeira e intercessora, principalmente nas celebrações dos congados.

Qual a oração de Nossa Senhora do Rosário?

"Ó Maria, nossa Mãe, que nos destes o Rosário como arma de oração e proteção, intercedei por nós junto a vosso Filho Jesus. Ajudai-nos a viver na fé, na esperança e no amor, e conduzi-nos à salvação. Amém."

Quem foi Nossa Senhora do Rosário?

A devoção à Nossa Senhora do Rosário surgiu oficialmente em 1214, quando Maria apareceu a São Domingos de Gusmão e entregou-lhe o Rosário como instrumento de oração e conversão. A fé nessa intercessão se consolidou após a vitória cristã na Batalha de Lepanto, que o Papa Pio V dedicou à Santa, instituindo a festa em 7 de outubro.

A devoção se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, onde Nossa Senhora do Rosário é padroeira de diversas cidades e símbolo de esperança para os escravos e comunidades afro-brasileiras. Suas festas são marcadas por procissões, músicas, danças e celebrações populares, especialmente nos congados, mantendo viva a tradição e a fé no poder da oração do Rosário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nossa Senhora do Rosário

santo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda