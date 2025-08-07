Qual o santo do dia de hoje, 7 de agosto? Veja a oração de São Caetano, padroeiro do pão

No dia 7 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Caetano de Thiene, conhecido como o Santo da Providência e padroeiro do trabalho, do pão e dos gestores administrativos. Fundador da Congregação dos Teatinos, é lembrado por sua profunda devoção à Eucaristia e pelo empenho em renovar o clero e apoiar os mais necessitados. Faleceu em 1547, em Nápoles, e foi canonizado em 1671.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 7 de agosto?

O santo celebrado neste 7 de agosto é São Caetano de Thiene, patrono dos que buscam emprego e estabilidade financeira, além de ser protetor dos gestores públicos e profissionais da administração.

Ele é também invocado em tempos de crise e dificuldades, especialmente na América Latina, onde sua devoção é muito forte.

Qual a oração de São Caetano?

“Glorioso São Caetano, que sempre confiaste na Providência Divina e jamais deixaste de socorrer aqueles que te invocam com fé, intercede por nós junto a Deus Pai.

Concede-nos trabalho digno, pão de cada dia e esperança nos momentos de provação.

Ensina-nos a viver com simplicidade e generosidade, confiando sempre no amor de Deus. Por Cristo nosso Senhor.

Amém.”

Quem foi São Caetano?

São Caetano de Thiene nasceu em 1480, na cidade de Vicenza, Itália. Desde jovem, demonstrou grande zelo espiritual e dedicação ao próximo. Estudou Direito Civil e Canônico, foi ordenado sacerdote em 1516 e, movido pelo desejo de reforma na vida religiosa, fundou em 1524 a Congregação dos Clérigos Regulares, conhecidos como Teatinos, ao lado de João Pedro Carafa, futuro Papa Paulo IV. Seu objetivo era reviver o espírito dos primeiros cristãos, com ênfase na oração, pobreza e apostolado.

O santo também é conhecido por sua fervorosa devoção à Eucaristia, promovendo a comunhão frequente e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Passou três meses em preparação antes de celebrar sua primeira Missa. Ao final da vida, ofereceu-se como vítima pelos conflitos que assolavam Nápoles e morreu em 7 de agosto de 1547. O Papa Francisco é um grande devoto do santo, tendo celebrado diversas missas em sua honra enquanto arcebispo de Buenos Aires.