Qual o santo do dia de hoje, 6 de setembro? Veja a oração de São Zacarias

No dia 6 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Zacarias, reconhecido em duas figuras distintas: o profeta bíblico que ajudou na reconstrução do Templo de Jerusalém e o pai de São João Batista, sacerdote do Templo e homem justo. Ele é lembrado como símbolo de fidelidade a Deus e intercessor de casais idosos e famílias que confiam nas promessas divinas, além de ter inspirado o Cântico de Zacarias, rezado até hoje na Liturgia das Horas. Também é lembrado São Liberato de Loro, frade franciscano de vida contemplativa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 6 de setembro?

O santo celebrado no dia 6 de setembro é São Zacarias, venerado principalmente como pai de São João Batista e sacerdote do Templo de Jerusalém. Embora não seja padroeiro principal de nenhuma localidade específica, ele é invocado como intercessor de casais idosos e sem filhos, por conta da sua história com Isabel, sua esposa, que concebeu João mesmo em idade avançada.

São Zacarias também representa os que mantêm a fé diante da dúvida e do silêncio, pois foi temporariamente emudecido após duvidar da promessa do anjo. Seu exemplo de transformação e confiança é lembrado até hoje pelos fiéis.

Qual a oração de São Zacarias?

"Senhor Deus, que escolheste São Zacarias para ser o pai do Precursor de Cristo,

concede-nos a graça de viver com fidelidade a Tua Palavra, mesmo quando tudo parecer impossível.

Ensina-nos a esperar com paciência e a confiar nos Teus tempos e promessas.

Que, como ele, possamos proclamar com alegria a Tua salvação e bendizer o Teu nome todos os dias da nossa vida.

São Zacarias, homem justo e obediente, rogai por nós. Amém."

Quem foi São Zacarias?

São Zacarias, celebrado em 6 de setembro, é lembrado principalmente como o pai de São João Batista e um sacerdote justo do Templo de Jerusalém. Casado com Santa Isabel, recebeu do anjo Gabriel o anúncio de que, mesmo em idade avançada, teria um filho que prepararia o caminho do Senhor. Por duvidar, ficou mudo até o nascimento de João, quando proclamou o Cântico de Zacarias, expressão de fé e louvor a Deus.

Também neste dia é lembrado Zacarias, o Profeta, autor de um dos livros do Antigo Testamento, que viveu no século VI a.C. e incentivou o povo de Israel a reconstruir o Templo de Jerusalém após o exílio na Babilônia.

Ambos são exemplos de confiança nas promessas de Deus e fidelidade à missão recebida.