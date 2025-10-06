Qual o santo do dia de hoje, 6 de outubro? Veja a oração de São Bruno

No dia 6 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Bruno, reconhecido como o fundador da Ordem dos Cartuxos, uma das ordens monásticas mais austeras da Igreja Católica. Conhecido por seu compromisso com a vida de oração, silêncio e contemplação, São Bruno dedicou-se a uma existência de total entrega a Deus. Sua memória é celebrada em 6 de outubro, e ele é padroeiro da Calábria, na Itália.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 6 de outubro?

São Bruno é o padroeiro da Calábria e fundador da Ordem dos Cartuxos, famosa pelo rigor e pelo estilo de vida contemplativo. Ele é lembrado por sua vida de oração, jejum, silêncio e trabalho, sendo um exemplo de dedicação à fé e ao serviço de Deus.

Qual a oração de São Bruno?

"Ó mestre da espiritualidade monástica, intercedei pelas atuais e novas vocações à clausura,

despertai as almas para a entrega total a Deus.

Ajudai-nos a viver em fé, silêncio e contemplação, e seja nosso exemplo de santidade e dedicação ao Senhor.

Amém!"

Quem foi São Bruno?

São Bruno nasceu em 1030, em Colônia, Alemanha, em uma família nobre. Destacou-se nos estudos de teologia, línguas e direito, tornando-se professor e cônego da catedral local. Apesar de sua posição confortável, buscava uma vida mais dedicada a Deus, motivado por escândalos do clero e por um profundo desejo de entrega espiritual.

Em 1084, ele e seis companheiros retiraram-se para o deserto montanhoso de Cartuxa, nos Alpes franceses, fundando a Ordem dos Cartuxos. Lá, viveram em celas individuais, mantendo silêncio e oração, com acessos limitados aos espaços comunitários. O lema da ordem, “Stat Crux dum volvitur orbis” (A cruz permanece enquanto o mundo gira), reflete a permanência da fé mesmo diante das mudanças do mundo.

São Bruno foi chamado a Roma pelo Papa Urbano II, mas recusou o cargo de arcebispo para retornar à vida monástica. Mais tarde, fundou o Mosteiro de Santa Maria da Torre, na Calábria, onde faleceu em 6 de outubro de 1101. Suas últimas palavras foram uma profissão de fé na Eucaristia: “Eu creio nos Santos Sacramentos da Igreja Católica…”.