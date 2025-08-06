Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 6 de agosto? Veja a oração da Bem-aventurada Maria Francisca Rubatto

Bem-aventurada Maria Francisca Rubatto, fundadora das Irmãs Capuchinhas, é celebrada em 04/08 por sua dedicação aos pobres e doentes

Hannah Franco
Bem-aventurada Maria Francisca de Jesus Rubatto. (Reprodução)

No dia 6 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Bem-aventurada Maria Francisca de Jesus Rubatto, fundadora das Irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto. Beatificada em 1993 por São João Paulo II, sua vida foi marcada pela caridade, espírito missionário e fé inabalável. Ela faleceu no Uruguai, em 1904, deixando um legado de serviço aos mais necessitados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 6 de agosto?

Celebrada em 6 de agosto, a Bem-aventurada Maria Francisca de Jesus Rubatto é padroeira das missões sociais voltadas aos doentes, pobres e marginalizados, especialmente na América Latina. Sua congregação mantém obras em vários países, inclusive no Brasil.

Qual a oração de Bem-aventurada Maria Francisca de Jesus Rubatto?

Querido Deus, rico em misericórdia, que concedeste à Bem-aventurada Maria Francisca Rubatto um grande amor a Jesus Sacramentado e aos homens e mulheres mais sofredores,

concedei-nos, pela sua intercessão, alcançar as graças de que necessitamos.

Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém.

Santa Maria Francisca Rubatto, rogai por nós.

Quem foi Bem-aventurada Maria Francisca de Jesus Rubatto?

Nascida em 14 de fevereiro de 1844, na Itália, com o nome Ana Maria Rubatto, ela se dedicou desde jovem às obras de caridade. Viveu uma juventude marcada pela fé e pelo serviço ao próximo, tendo colaborado com São João Bosco em Turim. Em 1885, fundou o Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Loano, mais tarde chamado de Irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto, com foco no cuidado a doentes e na educação cristã.

A partir de 1892, realizou missões na América Latina, especialmente no Uruguai, Argentina e Brasil. Mesmo diante de dificuldades, nunca deixou de socorrer os pobres e enfermos. Faleceu em 6 de agosto de 1904, em Montevidéu, onde seus restos mortais permanecem. Foi beatificada em 1993, em Roma, e hoje é lembrada como modelo de dedicação evangélica.

