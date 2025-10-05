Qual o santo do dia de hoje, 5 de outubro? Veja a oração de São Benedito

No dia 5 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Benedito, conhecido como Benedito, o Negro, devido à sua descendência africana. Ele é lembrado como padroeiro dos cozinheiros, mas também atua como protetor dos negros, dos escravos, dos pobres e dos profissionais da nutrição. Frade franciscano leigo, São Benedito destacou-se pela humildade, dedicação à caridade e sabedoria espiritual, tornando-se um exemplo de fé e justiça que inspira milhões de fiéis até hoje.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 5 de outubro?

São Benedito é padroeiro dos cozinheiros, refletindo seu trabalho na cozinha do convento franciscano, e protetor dos negros, escravos e pobres. Sua história de vida mostra dedicação ao próximo, amor ao serviço humilde e devoção à caridade, tornando-o um modelo de vida cristã.

Qual a oração de São Benedito?

"Glorioso São Benedito, tu que serviste a Deus com humildade e zelo, protegei-nos na fé,

abençoai nosso trabalho e nossa mesa, ajudai-nos a servir aos pobres e necessitados.

Intercedei junto ao Senhor por nossa saúde, prosperidade e justiça, para que possamos seguir os caminhos do bem e da caridade.

Amém."

Quem foi São Benedito?

Benedito Manasseri nasceu em 1526, em Messina, na ilha da Sicília, Itália, filho de africanos escravos. Alforriado junto aos pais, desde cedo demonstrou devoção a Deus e dedicação aos pobres. Por isso, amigos o chamavam de "nosso santo mouro", expressão italiana que designa pessoas de pele escura.

Aos 21 anos, entrou para os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis em Palermo, atuando como cozinheiro. Apesar de analfabeto, sua sabedoria e humildade levaram-no a se tornar mestre de noviços e, posteriormente, superior do convento. Após a extinção da Irmandade em 1562 pelo papa Paulo IV, juntou-se à Ordem de São Francisco de Assis, continuando a servir com simplicidade e caridade até sua morte.

São Benedito é celebrado no Brasil no dia 5 de outubro, logo após São Francisco de Assis, e sua devoção inclui manifestações culturais como a Congada, que combina dança, música e fé, refletindo sua importância histórica e espiritual para a população negra e para os fiéis em geral.