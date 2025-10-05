Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 5 de outubro? Veja a oração de São Benedito

São Benedito, padroeiro dos cozinheiros e protetor dos negros, escravos e pobres, é celebrado no dia 5 de outubro pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Este santo foi canonizado em 1807 pelo papa Pio VII (Ilustração)

No dia 5 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Benedito, conhecido como Benedito, o Negro, devido à sua descendência africana. Ele é lembrado como padroeiro dos cozinheiros, mas também atua como protetor dos negros, dos escravos, dos pobres e dos profissionais da nutrição. Frade franciscano leigo, São Benedito destacou-se pela humildade, dedicação à caridade e sabedoria espiritual, tornando-se um exemplo de fé e justiça que inspira milhões de fiéis até hoje.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 5 de outubro?

São Benedito é padroeiro dos cozinheiros, refletindo seu trabalho na cozinha do convento franciscano, e protetor dos negros, escravos e pobres. Sua história de vida mostra dedicação ao próximo, amor ao serviço humilde e devoção à caridade, tornando-o um modelo de vida cristã.

Qual a oração de São Benedito?

"Glorioso São Benedito, tu que serviste a Deus com humildade e zelo, protegei-nos na fé,

abençoai nosso trabalho e nossa mesa, ajudai-nos a servir aos pobres e necessitados.

Intercedei junto ao Senhor por nossa saúde, prosperidade e justiça, para que possamos seguir os caminhos do bem e da caridade.

Amém."

Quem foi São Benedito?

Benedito Manasseri nasceu em 1526, em Messina, na ilha da Sicília, Itália, filho de africanos escravos. Alforriado junto aos pais, desde cedo demonstrou devoção a Deus e dedicação aos pobres. Por isso, amigos o chamavam de "nosso santo mouro", expressão italiana que designa pessoas de pele escura.

Aos 21 anos, entrou para os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis em Palermo, atuando como cozinheiro. Apesar de analfabeto, sua sabedoria e humildade levaram-no a se tornar mestre de noviços e, posteriormente, superior do convento. Após a extinção da Irmandade em 1562 pelo papa Paulo IV, juntou-se à Ordem de São Francisco de Assis, continuando a servir com simplicidade e caridade até sua morte.

São Benedito é celebrado no Brasil no dia 5 de outubro, logo após São Francisco de Assis, e sua devoção inclui manifestações culturais como a Congada, que combina dança, música e fé, refletindo sua importância histórica e espiritual para a população negra e para os fiéis em geral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Santo do Dia

São Benedito
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda