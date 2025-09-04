Qual o santo do dia de hoje, 4 de setembro? Veja a oração de Santa Rosália

No dia 4 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Rosália, virgem eremita do século XII, venerada como a padroeira de Palermo, na Sicília (Itália), e protetora contra doenças contagiosas, como a peste. Sua vida de oração e penitência a tornou símbolo de fé e devoção para os sicilianos, especialmente durante a epidemia de 1624, quando, segundo a tradição, sua intercessão salvou milhares de vidas.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 4 de setembro?

O santo do dia 4 de setembro é Santa Rosália, padroeira da cidade de Palermo, na Itália. Ela também é invocada como protetora contra pestes e epidemias, especialmente após o episódio milagroso que marcou a história da Sicília no século XVII. Santa Rosália é considerada uma das figuras femininas mais importantes da devoção siciliana, ao lado de Santas Lúcia e Ágata.

Qual a oração de Santa Rosália?

"Ó Santa Rosália, tu que abandonaste as riquezas da terra para viver na solidão com Deus,

intercede por nós diante do trono do Altíssimo.

Livra-nos das doenças do corpo e da alma, como livraste a cidade de Palermo da peste,

e inspira-nos a buscar a santidade com coragem e fidelidade.

Que, por tua intercessão, sejamos fortalecidos na fé e na esperança.

Santa Rosália, rogai por nós. Amém."

Quem foi Santa Rosália?

Santa Rosália nasceu por volta do ano 1125, em Palermo, na Sicília, em uma família nobre. Filha do duque Sinibaldo, senhor de Quisquina e Monte delle Rose, e de Maria Guiscarda, prima do rei normando Rogério II, ela foi criada na corte, mas ainda jovem decidiu renunciar à vida aristocrática para se dedicar inteiramente à oração e à penitência. Durante séculos, sua história ficou quase esquecida, até que, em 1624, Palermo foi atingida por uma grave epidemia de peste bubônica.

Segundo relatos da época, uma mulher doente teve uma visão da santa que a curou. Logo depois, os supostos restos mortais de Santa Rosália foram descobertos em uma gruta no Monte Pellegrino. Após uma procissão com suas relíquias pelas ruas da cidade, a peste cessou. O fato foi considerado um milagre, e desde então, Santa Rosália foi proclamada padroeira oficial de Palermo.