Qual o santo do dia de hoje, 4 de outubro? Veja a oração de São Francisco de Assis

São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da ecologia, é celebrado no dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Hannah Franco
No dia 4 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Francisco de Assis, frade italiano conhecido por sua vida de pobreza, amor à natureza e devoção aos pobres. Ele fundou a Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) e tornou-se símbolo de fraternidade, respeito aos animais e cuidado com o meio ambiente. São Francisco de Assis também é lembrado por pregar a harmonia entre todos os seres e por inspirar práticas ecológicas ainda atuais.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 4 de outubro?

São Francisco de Assis é padroeiro dos animais, da natureza e dos pobres. Sua figura é admirada por seu amor a todas as criaturas e por seu desapego às riquezas, ensinando valores de humildade, solidariedade e respeito à criação divina.

Ele é frequentemente representado com pássaros e outros animais, refletindo sua conexão profunda com a natureza.

Qual a oração de São Francisco de Assis?

"Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém."

Quem foi São Francisco de Assis?

Nascido em Assis, Itália, em 1182, Francisco Bernardone era filho de um comerciante rico. Na juventude, teve uma vida fútil e levada pela ostentação, até ser aprisionado e, após a libertação, sentir-se chamado à vida de pobreza e serviço aos outros.

Ele abraçou os ensinamentos do Evangelho, dedicou-se aos pobres e marginalizados e encontrou na natureza uma expressão do divino. São Francisco de Assis ficou famoso por falar aos animais, celebrar a criação e praticar a simplicidade extrema. Sua morte, em 4 de outubro de 1226, marcou o início da celebração do Dia Mundial dos Animais e do Patrono da Ecologia.

