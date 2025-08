Qual o santo do dia de hoje, 4 de agosto? Veja a oração de Nossa Senhora das Neves

No dia 4 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora das Neves, mas é na noite de 4 de agosto que, segundo a tradição, aconteceu o milagre que deu origem à devoção: a aparição da Virgem Maria em sonho a um casal romano e ao Papa Libério. O episódio resultou na construção da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Nossa Senhora das Neves é padroeira de João Pessoa (PB), Ribeirão das Neves (MG) e é considerada a protetora dos alpinistas.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 4 de agosto?

O santo do dia 4 de agosto está diretamente ligado à celebração de Nossa Senhora das Neves, cuja festa principal ocorre no dia seguinte, 5 de agosto. O título mariano recorda o milagre da neve que caiu em pleno verão romano, no século IV, sinal que indicou onde deveria ser construída uma igreja em honra à Virgem Maria. Essa igreja é hoje a Basílica de Santa Maria Maior, uma das maiores e mais antigas dedicadas à Mãe de Jesus.

Nossa Senhora das Neves é considerada padroeira de João Pessoa, capital da Paraíba, e também de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ela também é invocada como protetora dos alpinistas.

Qual a oração de Nossa Senhora das Neves?

“Ó Maria Santíssima, Senhora das Neves,

que nos destes o sinal de vossa presença maternal

com o milagre da neve em pleno verão,

intercede por nós junto ao teu Filho Jesus.

Fazei com que também o nosso coração seja um templo puro,

aberto à graça divina.

Protegei as nossas famílias, nossas cidades e os que estão em perigo.

Nossa Senhora das Neves, rogai por nós!

Amém.”

Quem foi Nossa Senhora das Neves?

Nossa Senhora das Neves é um dos títulos mais antigos atribuídos à Virgem Maria. A devoção começou em Roma, no ano 352 d.C., quando um casal rico, sem herdeiros, teve um sonho no qual Maria pedia que construíssem uma igreja no local onde encontrassem neve na manhã seguinte. O mesmo sonho foi tido pelo Papa Libério. No dia 5 de agosto, uma nevasca milagrosa cobriu o Monte Esquilino — algo impossível durante o verão romano.

Reconhecendo o sinal divino, o Papa traçou com seu bastão o contorno da nova igreja, que foi construída com os recursos do casal. Essa igreja é hoje a Basílica de Santa Maria Maior, conhecida também como Basílica de Nossa Senhora das Neves. O evento se tornou símbolo da presença constante de Maria na vida da Igreja e reforçou sua intercessão materna diante de Deus.