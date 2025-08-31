Qual o santo do dia de hoje, 31 de agosto? Veja a oração de São Raimundo Nonato

No dia 31 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Raimundo Nonato, religioso espanhol que viveu no século XIII e tornou-se símbolo de fé, coragem e proteção à vida. Nascido de forma milagrosa — retirado do ventre da mãe já sem vida — ele é invocado até hoje como padroeiro das gestantes, parturientes, obstetras, parteiras e nascituros, além de ser lembrado por sua dedicação ao resgate de cristãos escravizados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 31 de agosto?

O santo celebrado neste 31 de agosto é São Raimundo Nonato, conhecido como intercessor especial das mulheres grávidas, bebês não nascidos, obstetras e parteiras. Por ter enfrentado uma circunstância extrema no nascimento, ele é venerado como protetor das mães em trabalho de parto e invocado em momentos difíceis da gravidez.

Seu nome, “Nonato”, significa “não nascido”, em referência ao seu nascimento por cesariana após a morte da mãe.

Qual a oração de São Raimundo Nonato?

"Ó São Raimundo Nonato, que pela vontade de Deus nasceste de uma mãe já sem vida, alcançai de Deus a graça da proteção às gestantes e a todos os nascituros.

Vós que sofrestes pelo Evangelho, que suportastes a prisão e a tortura, intercedei por todos os que enfrentam a dor física e espiritual.

Sede consolo para as mães em trabalho de parto, força para as famílias e bênção para os que esperam uma nova vida chegar.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém."

Quem foi São Raimundo Nonato?

São Raimundo Nonato nasceu no ano 1200, em Portel, na região da Catalunha, Espanha. Sua história começa de forma extraordinária: sua mãe faleceu antes do parto, e Raimundo foi retirado de seu corpo já sem vida, o que lhe valeu o nome Nonato, ou seja, “não nascido”.

Durante uma de suas missões na Argélia, libertou 150 cristãos escravizados. Quando os recursos se esgotaram, ofereceu-se como refém para salvar mais vidas. Na prisão, continuou pregando o Evangelho, convertendo até mesmo seus algozes, o que o levou a sofrer severas torturas. Os carcereiros chegaram a perfurar seus lábios com ferro em brasa e fechá-los com cadeado, para que não pudesse mais falar de Cristo.

Mesmo fragilizado, foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, mas faleceu em 1240, antes de chegar a Roma. Seu corpo foi sepultado na ermida de São Nicolau, onde havia passado parte de sua juventude em oração.