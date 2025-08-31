Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 31 de agosto? Veja a oração de São Raimundo Nonato

São Raimundo Nonato, padroeiro das gestantes e parturientes, é celebrado no dia 31/08 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

São Raimundo Nonato é considerado o padroeiro e protetor das parteiras e obstetras. (Ilustração)

No dia 31 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Raimundo Nonato, religioso espanhol que viveu no século XIII e tornou-se símbolo de fé, coragem e proteção à vida. Nascido de forma milagrosa — retirado do ventre da mãe já sem vida — ele é invocado até hoje como padroeiro das gestantes, parturientes, obstetras, parteiras e nascituros, além de ser lembrado por sua dedicação ao resgate de cristãos escravizados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração de Santa Mônica para a proteção de todas as mães
Esta santa é considerada a padroeira dos pais que rezam pela conversão de um filho

Quem é o santo do dia de hoje, 31 de agosto?

O santo celebrado neste 31 de agosto é São Raimundo Nonato, conhecido como intercessor especial das mulheres grávidas, bebês não nascidos, obstetras e parteiras. Por ter enfrentado uma circunstância extrema no nascimento, ele é venerado como protetor das mães em trabalho de parto e invocado em momentos difíceis da gravidez.

Seu nome, “Nonato”, significa “não nascido”, em referência ao seu nascimento por cesariana após a morte da mãe.

Qual a oração de São Raimundo Nonato?

"Ó São Raimundo Nonato, que pela vontade de Deus nasceste de uma mãe já sem vida, alcançai de Deus a graça da proteção às gestantes e a todos os nascituros.

Vós que sofrestes pelo Evangelho, que suportastes a prisão e a tortura, intercedei por todos os que enfrentam a dor física e espiritual.

Sede consolo para as mães em trabalho de parto, força para as famílias e bênção para os que esperam uma nova vida chegar.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém."

Quem foi São Raimundo Nonato?

São Raimundo Nonato nasceu no ano 1200, em Portel, na região da Catalunha, Espanha. Sua história começa de forma extraordinária: sua mãe faleceu antes do parto, e Raimundo foi retirado de seu corpo já sem vida, o que lhe valeu o nome Nonato, ou seja, “não nascido”.

Durante uma de suas missões na Argélia, libertou 150 cristãos escravizados. Quando os recursos se esgotaram, ofereceu-se como refém para salvar mais vidas. Na prisão, continuou pregando o Evangelho, convertendo até mesmo seus algozes, o que o levou a sofrer severas torturas. Os carcereiros chegaram a perfurar seus lábios com ferro em brasa e fechá-los com cadeado, para que não pudesse mais falar de Cristo.

Mesmo fragilizado, foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, mas faleceu em 1240, antes de chegar a Roma. Seu corpo foi sepultado na ermida de São Nicolau, onde havia passado parte de sua juventude em oração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Raimundo Nonato

Oração de São Raimundo Nonato
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda