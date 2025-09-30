Capa Jornal Amazônia
Astral

Qual o santo do dia de hoje, 30 de setembro? Veja a oração de São Jerônimo

São Jerônimo, tradutor da Bíblia e Doutor da Igreja, é celebrado nesta data pela Igreja Católica

Hannah Franco
Veja a versão em texto e vídeo da oração a São Jerônimo (Reprodução/comshalom.)

No dia 30 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Jerônimo, um dos maiores estudiosos das Sagradas Escrituras e responsável pela tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Presbítero, teólogo, filósofo e historiador, ele dedicou sua vida ao estudo e à difusão da Palavra de Deus, sendo reconhecido como Doutor da Igreja. 

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 30 de setembro?

O santo do dia 30 de setembro é São Jerônimo, considerado o padroeiro dos tradutores, bibliotecários, arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Sua dedicação à tradução e ao estudo das Escrituras o tornou um exemplo de amor ao conhecimento e à fé.

No Brasil, especialmente em tradições de sincretismo religioso, São Jerônimo também é associado ao orixá Xangô, divindade da justiça, do fogo e do trovão nas religiões afro-brasileiras, reforçando seu papel como protetor da verdade e defensor da justiça.

Qual a oração de São Jerônimo?

“Grande tradutor e divulgador da Palavra de Deus,

foste tão íntimo das Escrituras e nos ensinaste esse belo caminho para a união com Cristo.

Dai-nos amor à Palavra, dedicação em lê-la, rezá-la e meditá-la como tu mesmo tiveste.

São Jerônimo, intercede por nós para que possamos viver com fidelidade o Evangelho e seguir os caminhos da verdade.

Amém.”

Quem foi São Jerônimo?

Sofrônio Eusébio Jerônimo, conhecido como São Jerônimo, nasceu por volta do ano 347 em Estridão, na atual Croácia. De família cristã e abastada, recebeu excelente formação em Roma, onde inicialmente levou uma vida mundana, mas após sua conversão dedicou-se intensamente ao estudo das Sagradas Escrituras.

Homem de grande erudição, Jerônimo viajou por diversas regiões entre a Europa e o Oriente, vivendo como eremita no deserto da Síria e praticando rigorosos jejuns e penitências. Em 382, foi chamado a Roma pelo Papa Dâmaso, que o encarregou de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Essa tradução, conhecida como Vulgata, tornou-se a versão oficial da Igreja Católica.

De personalidade forte e grande produção intelectual, Jerônimo se retirou para Belém, onde viveu como monge, continuando seus estudos e escritos até sua morte, em 30 de setembro de 420. 

santo do dia

são jerônimo
Astral
