Qual o santo do dia de hoje, 30 de julho? Veja a oração de São Pedro Crisólogo

No dia 30 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Pedro Crisólogo, bispo de Ravena e Doutor da Igreja. A partir de 1969, após o Concílio Vaticano II, sua celebração foi oficialmente fixada neste dia.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 30 de julho?

O santo celebrado neste 30 de julho é São Pedro Crisólogo, conhecido como o “Doutor da Palavra”. Ele é o padroeiro dos oradores e dos pregadores, por sua habilidade excepcional em comunicar as verdades da fé cristã com clareza, beleza e profundidade.

É lembrado por sua missão de defender a doutrina católica e por deixar um legado valioso de ensinamentos.

Qual a oração de São Pedro Crisólogo?

“Ó Deus, que tornastes São Pedro Crisólogo

um insigne pregador da vossa Palavra,

concedei-nos, por sua intercessão,

meditar com o coração aberto os mistérios da salvação

e anunciá-los com firmeza de fé e caridade.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

na unidade do Espírito Santo. Amém.”

Quem foi São Pedro Crisólogo?

São Pedro Crisólogo nasceu por volta do ano 380, em Ímola, na Itália. Desde jovem demonstrou grande inclinação para a vida cristã e foi ordenado diácono ainda muito novo. Em 424, com o apoio da imperatriz romana Galla Plácida, tornou-se arcebispo de Ravena, então capital do Império Romano do Ocidente. Sua fama como pregador cresceu rapidamente, e ele passou a ser consultado por autoridades civis e religiosas de seu tempo.

Reconhecido como um dos maiores pregadores da história da Igreja, São Pedro Crisólogo escreveu centenas de homilias repletas de clareza doutrinária e espiritualidade profunda. Faleceu por volta do ano 450 e, em 1729, foi proclamado Doutor da Igreja pelo Papa Bento XIII. Seu exemplo de zelo pastoral, sabedoria e fidelidade à fé continua a inspirar fiéis e líderes religiosos até os dias atuais.