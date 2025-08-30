Qual o santo do dia de hoje, 30 de agosto? Veja a oração de São Félix e Adauto

No dia 30 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Félix e Santo Adauto, dois mártires que deram a vida pela fé cristã durante as perseguições do imperador Diocleciano, no início do século IV. A história dos dois santos está entrelaçada de forma comovente: Adauto juntou-se voluntariamente a Félix, já condenado à morte, e ambos foram executados como cristãos.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 30 de agosto?

Neste 30 de agosto, a Igreja celebra São Félix e Santo Adauto. Eles são considerados padroeiros dos perseguidos por causa da fé, sendo venerados por sua coragem e entrega total aos ensinamentos de Cristo. A data lembra o testemunho daqueles que, diante da ameaça de morte, não renunciaram à fé cristã.

Qual a oração de São Félix e Santo Adauto?

"Ó gloriosos mártires São Félix e Santo Adauto,

que derramastes vosso sangue por amor a Cristo,

intercedei por nós junto ao Senhor para que sejamos firmes na fé, perseverantes na esperança e generosos no amor.

Ajudai-nos a testemunhar com coragem a verdade do Evangelho, mesmo diante das adversidades.

Que o vosso exemplo nos fortaleça na caminhada cristã e nos inspire a buscar a santidade.

Por Cristo, Nosso Senhor. Amém."

Quem foi São Félix e Santo Adauto?

São Félix foi um sacerdote cristão que viveu no início do século IV. Durante as intensas perseguições religiosas ordenadas pelo imperador Diocleciano, ele foi capturado e condenado à morte por causa de sua fé. Enquanto era conduzido para o martírio, um homem desconhecido se aproximou dos soldados e declarou-se também cristão, pedindo para morrer junto a Félix.

Esse homem era Adauto — nome que, em latim, significa "adicionado" ou "adjunto". Sua identidade nunca foi descoberta, mas sua bravura e desejo de partilhar o martírio com São Félix lhe garantiram a coroa da santidade.

Segundo a tradição, os dois foram decapitados no mesmo momento. Após a execução, foram sepultados juntos no cemitério de Comodila, próximo à Basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma. A devoção aos dois mártires foi tão forte que o Papa Sirício mandou construir uma basílica no local de seu túmulo, que se tornou ponto de peregrinação durante séculos. Apesar de ter caído em ruínas ao longo do tempo, a igreja foi restaurada em 1903, mantendo viva a memória de São Félix e Santo Adauto.