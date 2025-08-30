Qual o santo do dia de hoje, 30 de agosto? Veja a oração de São Félix e Adauto
São Félix e Santo Adauto são lembrados hoje, 30/08, como mártires da fé cristã que enfrentaram a perseguição do Império Romano
No dia 30 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Félix e Santo Adauto, dois mártires que deram a vida pela fé cristã durante as perseguições do imperador Diocleciano, no início do século IV. A história dos dois santos está entrelaçada de forma comovente: Adauto juntou-se voluntariamente a Félix, já condenado à morte, e ambos foram executados como cristãos.
A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.
Quem é o santo do dia de hoje, 30 de agosto?
Neste 30 de agosto, a Igreja celebra São Félix e Santo Adauto. Eles são considerados padroeiros dos perseguidos por causa da fé, sendo venerados por sua coragem e entrega total aos ensinamentos de Cristo. A data lembra o testemunho daqueles que, diante da ameaça de morte, não renunciaram à fé cristã.
Qual a oração de São Félix e Santo Adauto?
"Ó gloriosos mártires São Félix e Santo Adauto,
que derramastes vosso sangue por amor a Cristo,
intercedei por nós junto ao Senhor para que sejamos firmes na fé, perseverantes na esperança e generosos no amor.
Ajudai-nos a testemunhar com coragem a verdade do Evangelho, mesmo diante das adversidades.
Que o vosso exemplo nos fortaleça na caminhada cristã e nos inspire a buscar a santidade.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém."
Quem foi São Félix e Santo Adauto?
São Félix foi um sacerdote cristão que viveu no início do século IV. Durante as intensas perseguições religiosas ordenadas pelo imperador Diocleciano, ele foi capturado e condenado à morte por causa de sua fé. Enquanto era conduzido para o martírio, um homem desconhecido se aproximou dos soldados e declarou-se também cristão, pedindo para morrer junto a Félix.
Esse homem era Adauto — nome que, em latim, significa "adicionado" ou "adjunto". Sua identidade nunca foi descoberta, mas sua bravura e desejo de partilhar o martírio com São Félix lhe garantiram a coroa da santidade.
Segundo a tradição, os dois foram decapitados no mesmo momento. Após a execução, foram sepultados juntos no cemitério de Comodila, próximo à Basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma. A devoção aos dois mártires foi tão forte que o Papa Sirício mandou construir uma basílica no local de seu túmulo, que se tornou ponto de peregrinação durante séculos. Apesar de ter caído em ruínas ao longo do tempo, a igreja foi restaurada em 1903, mantendo viva a memória de São Félix e Santo Adauto.
