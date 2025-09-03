Qual o santo do dia de hoje, 3 de setembro? Veja a oração de São Gregório Magno

No dia 3 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Gregório Magno, um dos mais importantes Papas da história da Igreja. Monge beneditino antes de ser eleito Pontífice, Gregório foi consagrado Papa no dia 3 de setembro do ano 590, em um dos períodos mais turbulentos do Ocidente cristão. Com sabedoria e coragem, conduziu reformas litúrgicas, promoveu a evangelização da Europa e se tornou referência de liderança espiritual e humildade. Ele é venerado como Doutor da Igreja e conhecido por ter impulsionado o desenvolvimento do canto gregoriano.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 2 de setembro?

O santo do dia 3 de setembro é São Gregório Magno, padroeiro dos músicos, cantores, estudantes e professores. Essa associação se dá principalmente pelo seu papel fundamental na organização da liturgia e pela introdução do canto gregoriano na Igreja. Gregório também é modelo de liderança cristã e exemplo de humildade no exercício do poder eclesiástico.

Qual a oração de São Gregório Magno?

"São Gregório Magno, grande Papa e Doutor da Igreja,

exemplo de fé, serviço e humildade,

ajudai-nos a ser instrumentos de paz e caridade,

assim como foste para a Igreja e para o mundo.

Que saibamos unir oração e ação,

palavra e testemunho,

como tu o fizeste ao longo da tua missão.

Intercede por nós, músicos, professores, estudantes,

e por todos os que buscam sabedoria com fé.

São Gregório Magno, rogai por nós. Amém."

Quem foi São Gregório Magno?

Gregório nasceu em Roma, no ano 540, numa família nobre e cristã. Seu pai, Gordiano, era senador, e sua mãe, Silvia, é também venerada como santa. Ainda jovem, Gregório teve uma carreira brilhante como administrador, chegando ao posto de Prefeito de Roma, mas logo renunciou à vida pública para abraçar a vida monástica, convertendo a mansão da família em um mosteiro.

Em 590, após a morte do Papa Pelágio II, foi eleito Papa Gregório I, assumindo o cargo em meio a crises políticas, invasões, fome e epidemias. Durante seu pontificado, enfrentou os Lombardos, buscou acordos de paz, cuidou dos pobres e doentes, e reorganizou a Igreja, tanto na liturgia quanto na administração.

Gregório é lembrado por sua profunda espiritualidade, por suas reformas litúrgicas — como a introdução do Pai Nosso na missa e o incentivo ao canto gregoriano — e por sua vasta obra escrita. Entre seus escritos, destacam-se a “Regra Pastoral”, o “Comentário ao Livro de Jó (Moralia in Job)” e os “Diálogos”, onde narra a vida de santos, incluindo São Bento de Núrsia. Foi também ele quem enviou missionários à Inglaterra, como Santo Agostinho de Cantuária, impulsionando a evangelização da Europa.