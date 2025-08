Qual o santo do dia de hoje, 3 de agosto? Veja a oração de Santa Lídia

No dia 3 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Lídia, conhecida como a primeira cristã europeia. Sua conversão, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, foi fruto do encontro com São Paulo em Filipos, na Macedônia. Lídia era uma comerciante de púrpura, um corante valioso na Antiguidade, e tornou sua casa o primeiro espaço de culto cristão no continente europeu. Ela é venerada como padroeira dos tintureiros e comerciantes.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 3 de agosto?

O santo celebrado neste 3 de agosto é Santa Lídia de Tiatira, padroeira dos tintureiros e comerciantes. Ela é reconhecida como a primeira mulher batizada na Europa, conforme relato dos Atos dos Apóstolos (At 16, 12-15).

Sua conversão e apoio ao cristianismo nascente marcaram um momento fundamental na expansão da fé cristã no Ocidente. Sua casa, em Filipos, se tornou o primeiro local de reunião cristã naquela região.

Qual a oração de Santa Lídia?

“Ó Santa Lídia, uma das primeiras santas veneradas na Igreja,

ajuda-me a abrir meu coração a Jesus, como tu o fizeste ao ouvir os apóstolos.

Que minha casa também seja Igreja, lugar de fé, acolhimento e esperança.

Intercede por mim para que eu viva com fidelidade o Evangelho de Cristo

e seja luz entre os que me cercam.

Amém.”

Quem foi Santa Lídia?

Santa Lídia era natural da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, e atuava como comerciante de púrpura em Filipos, uma cidade do império romano situada na Macedônia. Ela era uma mulher rica, influente e temente a Deus. Seu encontro com São Paulo e outros apóstolos, como Timóteo, Silas e Lucas, foi decisivo: ela ouviu a pregação, teve o coração tocado por Deus e foi batizada com toda sua família. Após a conversão, ofereceu sua casa como lugar de acolhimento e oração para os cristãos.

Seu testemunho de fé, hospitalidade e apoio à missão apostólica a tornaram uma das figuras femininas mais importantes no início da Igreja. Em 1607, seu nome foi oficialmente inserido no Martirológio Romano pelo cardeal César Barônio. Até hoje, sua memória inspira fiéis a viver com generosidade e coragem a fé cristã.