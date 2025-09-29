Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 29 de setembro? Veja a oração de São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, é celebrado em 29/09 pela Igreja Católica como defensor da fé e dos fiéis

Hannah Franco
Veja a oração de São Miguel Arcanjo para alcançar libertação (Foto/Dra. Filó)

No dia 29 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica dos Três Arcanjos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Entre eles, São Miguel Arcanjo ocupa lugar de destaque como o chefe dos exércitos celestiais, defensor do povo de Deus e símbolo da luta contra o mal.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de setembro?

O santo celebrado no dia 29 de setembro é São Miguel Arcanjo, junto com São Gabriel e São Rafael. São Miguel é o padroeiro da Igreja Católica, da Aeronáutica Mundial, dos fuzileiros navais, marinheiros, policiais, paramédicos, motoristas de ambulância e até dos radiologistas.

Ele é reconhecido como o príncipe das milícias celestes, defensor da fé e protetor dos fiéis contra o mal, sendo uma das figuras mais reverenciadas na tradição cristã.

Qual a oração de São Miguel Arcanjo?

“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate; sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente.
E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.”

Quem foi São Miguel Arcanjo?

São Miguel é um arcanjo, ou seja, um anjo de hierarquia elevada, cujo nome vem do hebraico "Mi-ka-El", que significa “Quem é como Deus?” — uma afirmação contra o orgulho de Satanás. Ele é citado nas Escrituras como o líder dos anjos que expulsaram o diabo do céu, e é descrito como o grande defensor do povo de Deus.

Aparece nas seguintes passagens bíblicas:

  • Daniel 12,1 – “Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo”
  • Apocalipse 12,7-9 – “Houve uma batalha no céu: Miguel e seus anjos combateram contra o dragão”
  • Carta de Judas 1,9 – disputa com o diabo pelo corpo de Moisés

Além da Bíblia, a tradição cristã considera São Miguel como o anjo da guarda da Igreja, o responsável por acompanhar as almas até o céu, e o guerreiro que age contra as forças espirituais do mal.

